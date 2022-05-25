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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع الكوري المذهل المضاد للشيخوخة للتخلص من تجاعيد الوجه بشكل طبيعي وفعال، قناع بمكونات طبيعية متوفرة في كل منزل يحارب علامات الشيخوخة ويؤخر ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، و لتحضير هذا القناع نحتاج إلى البرتقال فهو يحمي البشرة من كافة العيوب التي تشوه مظهرها، كما أنه يخفف ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويزيل ترهلات الجلد نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، كما نحتاج إلى بذور الكتان فهي تحارب علامات الشيخوخة وتعمل على ترطيب البشرة بفاعلية.

القناع الكوري المذهل المضاد للشيخوخة

مكونات القناع :

2 ثمرة برتقال.

ماء.

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

التخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً

خذ البرتقال وقطعيه إلى شرائح صغيرة ثم ضع شرائح البرتقال في قدر معدني مع إضافة كوب من الماء، وبعد ذلك ضع القدر على الموقد لمدة 15 دقيقة مع التقليب من حينٍ لآخر، ثم ضع شرائح البرتقال المسلوقة في الخلاط الكهربائي و قم بطحنها جيداً، ثم قم بتصفية الخليط بإستخدام قطعة قماش خفيفة للحصول على كريمة البرتقال، ومن جانب آخر ضع بذور الكتان والأرز في قدر معدني مع إضافة كوب من الماء.

تحضير بديل البوتوكس الطبيعي

ثم ضع القدر على الموقد لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك قم بطحن المكونات باستعمال الخلاط الكهربائي، ثم قم بتصفية المزيج بإستخدام قطعة قماش خفيفة وبعد ذلك أضف مقدار ملعقتين كبيرتين من كريمة البرتقال إلى هذا المزيج، ثم اخلط بشكل جيد مع إضافة بضع قطرات من زيت فيتامين ه، ثم احتفظ بهذا الخليط الكريمي في جرة زجاجية، طبقي هذا القناع على بشرة الوجه والرقبة ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقتين وبعد ذلك اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي بشرتك بالماء.

ويمكنك إضافة ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا إلى المتبقي من كريمة البرتقال مع إضافة ملعقة من زيت اللوز الحلو، وبضع قطرات من زيت فيتامين ه مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ثم تخلط المكونات بشكل جيد، ثم احتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية وبعد ذلك طبقي هذا القناع على بشرة نظيفة، طبقيه على بشرة وجهك وعنقك وعلى المناطق المجعدة في البشرة ثم دلكي بشرتك لمدة دقيقتين، وبعد ذلك اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء ويمكنك تكرار هذه الوصفة على بشرتك كل يوم للحصول على أفضل النتائج.