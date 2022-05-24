مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام

إن حلم الحصول على شعر طويل وكثيف وناعم، يعد أمنية تتمنى كل فتاة تحقيقه، خاصةً وأن الكثيرات تعاني فعليًا من تساقط شعرها، وبمرور الوقت يصبح الشعر خفيفًا، وقد يصاب بالتقصف، فتشعر أن الحل الوحيد في مثل هذه الحالة هو قصه، لكن ما رأيك أن نخبرك بمكون سحري قومي بإضافته لعبوة الشامبو الخاصة بك، وواظبي على استخدامه بعدها، ولاحظي الفرق.

مكون سري يكثف وينعم ويعالج الشعر

إن كنتِ تحمستي للوصفة التي حدثناكم عنها منذ قليل، فإن التفاصيل كالآتي:

المكونات:

شامبو.

10 أعواد قرنفل، ويمكن استبداله بقطرات من زيت القرنفل.

الطريقة:

افتحي عبوة الشامبو، ثم ضعي فوقها قطرات القرنفل، أو 10 من أعواده.

بعد ذلك اغلقي العلبة، ثم قومي برجها عدة مرات.

ثم اتركيها لمدة يوم كامل دون أن تستخدميه، حتى يتفاعل الشامبو مع القرنفل.

بعدها قومي بغسل شعرك بالماء أولًا، ثم غسله بالشامبو.

وبعد الانتهاء جففي شعرك، ثم قومي بتصفيفه، وعيدي استخدام الوصفة عدة مرات وسوف تفاجئين بالنتيجة الرائعة.

فوائد القرنفل للشعر

أما إن رغبتم في مزيد من التفاصيل عن فوائد هذا المكون فهي كالآتي:

يعمل على معالجة كثير من مشاكل الشعر في وقت واحد.

فهو قادر على منع تساقط الشعر، وبمرور الوقت نجد أن الشعرات التي تسقط أقل من السابق.

كما أنه يغذي فروة الشعر بقوة، ويجعله قادرًا على مواجهة أي عوامل قاسية تسبب له الضرر.

بالإضافة إلى أنه يساعد كذلك على ملء فراغات الشعر، فيمنحك مظهرًا شبابيًا أكثر.

كما أنه من المعروف أنه ينظف فروة الرأس بعمق.

كما أنه يعالج القشرة.

يحافظ فيتامين أ الموجود في الجزر على صحة فروة رأسك كما أنه يساعد في التحكم في تساقط الشعر أظهرت دراسة أن نقص فيتامين أ يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشعر وفقًا لبعض الأدلة يمكن لعصير الجزر أن يحسن قوة الشعر ويجعله أكثر سمكًا تساعد العناصر الغذائية الموجودة في الجزر على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز بدوره نمو الشعر بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يمنع الاستهلاك المنتظم للجزر الشيب المبكر للشعر.

إن القرنفل من المكونات الطبيعية التي أنعم الله علينا بها، وله فوائد كثيرة لصحة الجسم، وكذلك الشعر وغيرها من الأمور.