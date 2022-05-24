لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية، لا يقتصر إضافة الشعرية إلى الأرز فقط، بل يمكن إضافتها إلى الحلويات، فهي تعطي مذاق رائع وشهي، كما أن المهلبية بالشعرية من الحلويات حديثة الصنع، حيث يعتاد الكثير على تناول المهلبية منذ سنوات قديمة، كما يتم تقديمها في المناسبات، ولكن إضافة الشعرية إلى المهلبية حديثة الظهور، حيث تقوم الأمهات بتحضيرها حتى تفيد جسم أبنائها، فهي تكون وجبة دسمة مليئة بالفيتامينات والمعادن والطاقة العالية، لذا تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها في المنزل،لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل المهلبية بالشعرية.

مكونات عمل المهلبية بالشعرية

يحتاج الأبناء والآباء إلى أطباق حلويات للتحلية بعد تناول وجبات الطعام، لذلك تنوع الأمهات في أطباق الحلويات عند تحضيرها، ومن بين الأطباق الشهية والمغذية المهلبية بالشعرية، حيث يمكن تناولها كوجبة بديلة بدلا من وجبة الغذاء، إذا كنتِ تتبعين نظام التخسيس، فهي مليئة بالفيتامينات والكالسيوم والمعادن الهامة، حيث يتم تحضيرها من خلال توافر المكونات التالية.

كوب من الشعيرية الباكستانية.

ملعقتين من الزيت النباتي كبيرتين.

هيل مطحون نصف ملعقة.

ملعقة من القرفة المطحونة.

كيلو حليب.

2 ملاعق من النشا.

كوب من السكر الأبيض.

نصف ملعقة من المستكة صغيرة.

فانيليا.

طريقة تحضير المهلبية بالشعرية

يمكنك تحضير طبق حلويات مميز ومختلف عن باقي الحلويات، وهو طبق المهلبية بالشعرية، حيث تحتوي على مذاق شهي، كما يتم تحضيره خلال دقائق بسيطة، كما أنه مفيد للجسم، ويتم التحضير من خلال إتباع الآتي.