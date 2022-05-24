نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز حقيقي هتدهشك استخداماته.. لن تستغني عن قشر البيض بعد الآن بعد معرفة فوائده السحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد واستخدامات قشر البيض، البيض واحد من الأطعمة الشهية التي نأكلها أكثر من غيرها بالتوزيع على الوجبات اليومية، وهذا لاحتواء البيض على الكثير من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بها، ويمكن الاستفادة الكبيرة من قشر البيض في الروتين اليومي للعناية بالبشرة والأظافر والجسم وبعض الاستخدامات المنزلية، لاحتوائه على نسبة 90% من المغنسيوم والكالسيوم والفوسفور بجانب البروتين، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم بعض هذه الفوائد العديدة لقشر البيض.

فوائد قشر البيض للأظافر

استخدام قشر البيض في صنع منتج طبيعي فعال جداً في تعزيز قوة الأظافر، ونموها سريعاً بفضل احتواءه على مكملات عنصر الكالسيوم، فهو مثالي لتقوية الأظافر وحمايتها.

المكونات:

واحد قشر بيضة.

زجاجة مانيكير شفاف.

طريقة التحضير:

أولاً نقوم بطحن قشر البيض للحصول على مسحوق ناعم.

ثانياً نضيف المسحوق لزجاجة طلاء الأظافر الشفاف ونقوم برج الزجاجة جيداً.

وأخيراً نضيف طبقة من هذا الطلاء المقوي للأظافر من مرتين لثلاثة في الأسبوع.

فوائد قشر البيض للبشرة والجسم

بينما يعتبر قشر الليمون مقشر مثالي وطبيعي للوجه والجسم، حيث يسهل عملية إزالة الخلايا الميتة من البشرة وكذلك الشوائب العالقة بمسامها، للحصول على بشرة مشرقة وناعمة بطريقة اقتصادية.

المكونات:

واحد بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

وواحد من بياض البيض.

طريقة التحضير:

نطحن قشر البيض جيداً ونخلط المسحوف مع بياض البيضة.

كما نقوم بإضافة العسل للخليط مع التقليب المستمر.

بينما نستخدم هذا الخليط من خلال وضعه على فرشاة نظيفة وتدليك الوجه به بلطف ولابد أن تكون البشرة نظيفة.

ونترك المقشر على الوجه لمدة 30 دقيقة حتى يجف.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

ونكرر هذه العملية مرتين على الأكثر في الأسبوع.

استخدامات أخرى لقشر البيض

كما يمكن استخدام قشر البيض في تفتيح الملابس البيضاء وإزالة الاتساخات والبقع العالقة به، بسبب خصائصه المميزة من خلال المكونات التالية.

المكونات:

كيس شاش.

قشر بيض لثلاثة بيضات.

طريقة التحضير: