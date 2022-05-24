مش هتبطلي تعمليها.. بيتزا المطاعم الشهيرة بكل أسرارها بعجينة هشة وطرية جدا وجبنة مطاطية والطعم يجنن

البيتزا من الوجبات التي يفضل الكثير الذهاب إلى المطاعم الكبرى لتناولها، كما يوجد الكثير من الحشوات التي يمكن استخدامها في تحضير البيتزا مثل، بيتزا الفراخ، بيتزا اللحمة، بيتزا السجق، بيتزا الجبنة، بيتزا الخضروات، كما أن تحتاج طريقة تحضير وتسوية معينة لكي تصبح مثل المحلات الكبرى، ولكن للأسف ليست كل ربات البيوت تعرف هذه الأسرار، وهذا هو هدفنا في هذا المقال، سوف نعرض لكم خطوة بخطوة تحضير احلى بيتزا من الممكن أن تتذوقها، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات البيتزا المحلات بجميع أسرارها

البيتزا من الوجبات التي أخذت عن الغرب ولكنها أحبها جميع الشعوب في جميع الدول بمختلف أعمارهم، لأنها تعتبر من الوجبات السريعة التي يمكن أن تكون معك في جميع الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية، وتتلخص المكونات في:

كيلو من الدقيق المخصص المعجنات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع كوب من اللبن أو الماء.

مكونات صلصة البيتزا:

نصف كوب من الطماطم.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة من البصل والثوم البودر.

طريقة تحضير بيتزا المحلات بكل أسرارها

قدمنا لحضرتكم جميع المكونات ويجب إحضارها قبل البدء في التنفيذ، والآن إليكم خطوات التحضير: