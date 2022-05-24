لوجه نضر وصحي.. إليكم كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة وتسمين الخدود خلال أيام

كريم الخميرة والنشا من أفضل الخلطات الطبيعية المفيدة للبشرة والتي تساعد على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، وتعمل أيضًا على تسمين الوجه ونفخ الخدود ويظهره بشكل ممتليء، ولذلك يبحث الكثير من الفتيات المهتمين ببشرتهم عن الوصفات التي تساعد على تفتيح وإعادة الحيوية للبشرة، فذلك الكريم من أفضل الوصفات الآمنة للبشرة، واليوم عبر موقعنا ثقفني سنقدم إليكم أفضل طريقة لعمل كريم بالنشا والخميرة للاستفادة منه على البشرة، تابعونا في التالي:

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا

الخميرة والنشا لهم فوائد عديدة للبشرة وهما من أفضل الوصفات الطبيعية والمجربة للبشرة فمكونات الكريم هي كالتالي:

خميرة فورية ملعقة كبيرة.

نشا ملعقة كبيرة.

عسل نحل مقدار ملعقة كبيرة.

ماء ورد ملعقة كبيرة.

علبة صغيرة فارغة.

طريقة التحضير

نضع ملعقة الخميرة في وعاء صغير ونضيف عليها ملعقة العسل النحل ثم ماء الورد ونقلبهم جيدًا، ثم نضيف معلقة النشا ويتم التقليب المستمر حتى تختلط المكونات والقوام يكون كريمي.

نحضر العلبة الصغيرة الفارغة ونسكب فيها الكريم، وتغلق جيدًا ويجب وضعها في الثلاجة ونتركها حتى تتماسك لمدة عشر دقائق.

نغسل البشرة جيدًا بماء فاتر قبل وضع الكريم ثم يجفف البشرة جيدا.

نفرد الكريم على البشرة ويتم توزيعه جيدا ويترك الكريم على الوجه حوالي ساعة حتى يتم امتصاص البشرة للكريم.

ثم نغسل البشرة بماء فاتر ونزيل أي آثار من الكريم وسوف تلاحظ نتيجة رائعة من استخدام الخميرة والنشا.

ويجب تكرار استخدام الكريم يوميًا للحصول على نتيجة مذهلة ويفضل وضع الكريم على البشرة قبل النوم.

فوائد الخميرة والنشا للبشرة