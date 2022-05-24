نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك وانتي بتشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب إلى كيلو لبن بودرة في 5 دقائق في المقال التالي
دائمًا ما تختار ربات البيوت شراء اللبن البودرة، وذلك لاحتوائه على جميع العناصر الغذائية الموجودة في اللبن الحليب مثل الكالسيوم وفيتامين د والكثير من العناصر المغذية الأخري، ولكنه يعتبر الأفضل في إمكانية تخزينه لفترات طويلة، وسهولة إعداده كذلك يحبه الأطفال ويتم تناوله أكثر ما يتم تناول اللبن الحليب، ولذلك اليوم جئنا لكم بطريقة سحرية قادرة على تحويل اللبن الحليب إلى اللبن البودرة محتفظًا بكل قيمته الغذائية، وسوف نتعرف على هذه الخطوات من خلال المقال.
طريقة بسيطة لتحويل اللبن الحليب إلى اللبن البودرة
بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها إذا كان لديكم الرغبة في تحويل اللبن الحليب الى لبن بودرة بطعم مميز وجميل مثل الجاهز بالأفضل، كما أن هذه الخطوات لا تحتاج إلى الكثير من المكونات وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات:
- كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.
- اربع ملاعق من السكر البودرة.
- ورق زبدة.
طريقة التحويل من اللبن الحليب الى اللبن البودرة
- يتم وضع اللبن الحليب في وعاء على النار.
- اتركي اللبن حتى يغلي تمامًا.
- يمكنك بعد ذلك تهدئة النار تمامًا وذلك حتى يتبخر المياه الموجودة داخل الحليب وتتكون قطعة من القشطة فقط التي قد تتكون في النهاية قطعة واحدة.
- احضري بعد الانتهاء صينية من التيفال.
- ضعي بداخل الصينية ورق الزبدة.
- ثم ضعي إليه قطعة الحليب المجففة.
- يتم إدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- اتركيها حتى تجف تمامًا وتصبح قطعة جافة.
- أخرجي قطعة الحليب وأضيفي إليها السكر البودرة.
- ضعي القطعة الآن في المطحنة واطحني القطعة حتى تصبح بودرة ناعمة.
- هكذا تم تحضير اللبن البودرة بنفس طعم وشكل الجاهز، وبالتأكيد يمكن الاحتفاظ به داخل الثلاجة لوقت طويل كما يمكن
- استخدامه لصنع الحلويات اللذيذة والعديد من المأكولات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرك وانتي بتشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب إلى كيلو لبن بودرة في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.