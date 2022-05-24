ضاع عمرك وانتي بتشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب إلى كيلو لبن بودرة في 5 دقائق

دائمًا ما تختار ربات البيوت شراء اللبن البودرة، وذلك لاحتوائه على جميع العناصر الغذائية الموجودة في اللبن الحليب مثل الكالسيوم وفيتامين د والكثير من العناصر المغذية الأخري، ولكنه يعتبر الأفضل في إمكانية تخزينه لفترات طويلة، وسهولة إعداده كذلك يحبه الأطفال ويتم تناوله أكثر ما يتم تناول اللبن الحليب، ولذلك اليوم جئنا لكم بطريقة سحرية قادرة على تحويل اللبن الحليب إلى اللبن البودرة محتفظًا بكل قيمته الغذائية، وسوف نتعرف على هذه الخطوات من خلال المقال.

طريقة بسيطة لتحويل اللبن الحليب إلى اللبن البودرة

بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها إذا كان لديكم الرغبة في تحويل اللبن الحليب الى لبن بودرة بطعم مميز وجميل مثل الجاهز بالأفضل، كما أن هذه الخطوات لا تحتاج إلى الكثير من المكونات وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات:

كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.

اربع ملاعق من السكر البودرة.

ورق زبدة.

طريقة التحويل من اللبن الحليب الى اللبن البودرة