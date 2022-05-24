ضاع عمرنا بنخزن الليمون غلط.. ملعقة واحدة لتخزين الليمون من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم

الليمون له فوائد لا غنى عنه في أي بيت، لأنه يدخل في جميع الوصفات سواء الوصفات الحادقة أو الحلو، لأنه يعمل على تركيز الحديد في الأطعمة، كما أنه يساعد في التخلص من نزلات البرد القوية، كما أن يعتبر اقوى مرطب على المعدة فقط عند تناول كوب من عصير الليمون الساقع في فصل الصيف، ومازال هناك أسباب كثيرة تجعل ربه المنزل تبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الطريقة الصحيحة لتخزين الليمون من السنة إلى السنة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تخزين الليمون من السنة إلى السنة دون أن يتغير طعمة

الليمون ليس متوفرا طوال العام، وإذا تم توافره يكون سعره مرتفع للغاية، ولا يتوفر في كل الأماكن وعند الحاجة إليه يستغرق الكثير من الوقت في البحث في مختلف الأماكن، وفي السنوات السابقة وصل سعر كيلو الليمون إلى 100 جنيه، بسبب زيادة الطلب عليه بالأخص في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ونحن سوف نعرض لكم الطريقة الأولى لتخزين الليمون:

يتم إحضار الكمية التي تريد تخزينها.

يتم غسلها ونتركها حتى يتم تصفية الماء منها نهائيّ.

باستخدام فوطة قطنية يجب تجفيف كل ليمونة.

يتم وضع كل ليمونة في ورق ألمونيوم.

يتم وضعهم في كيس بلاستيك.

يجب عدم وصول الماء إلى الليمون.

يتم وضعهم في الثلاجة، بهذه طريقة يمكن الاحتفاظ به لمدة شهر.

الطريقة الثانية لتخزين الليمون من السنة إلى السنة

نحن سوف نعرض لكم طريقة أخرى لتخزين الليمون في الفريزر بكل سهولة، ويجب على كل ربة منزل تختار أي طريقة تفضلها: