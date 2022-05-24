خلطات طبيعية لتنحيف الجسم ومشروبات طبيعية لإنقاص الوزن

هناك مشروبات وخلطات طبيعية لتنحيف الجسم تعمل على إنقاص الوزن، وحرق الدهون، بدون اتباع أنظمة الحمية الغذائية، تعمل على إنقاص الوزن والتخسيس بدون رجيم، ومنهم مشروب الشاي الأخضر والليمون، والذي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة، مما يجعل العديد من الأخصائيين في الحمية الغذائية بتناوله، للمساعدة على التخلص من الدهون الزائدة.

خلطات طبيعية لتنحيف الجسم والتخلص من الوزن الزائد

الشاي الأخضر والليمون: يمتلك مشروب الشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وذلك إلى جانب فوائده في إنقاص الوزن، ومنها الوقاية من الإصابة بالسرطان، كما يحتوي الليمون على فيتامين سي، والذي يعد من أهم العناصر اللازمة للجسم حيث يعمل على تقوية الجهاز المناعي، بالإضافة إلي أنه يساهم بشكل كبير في حرق الدهون، حيث يعمل على تحفيز الكبد، كما أنه مشروب سهل وسريع التحضير، حيث يتكون من أوراق الشاي الأخضر مضاف لها شرائح الليمون وتوضع فى الماء الساخن، ويتم تناوله.

مشروب الزنجبيل والليمون

يشتهر مشروب الزنجبيل والليمون منذ القدم بقدرته على حرق الدهون سريعا، حيث يعمل الزنجبيل على تحفيز عملية الايض بالجسم، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد، ويتكون من كوب من الماء الساخن مضاف له شرائح من ثمرة الليمون، مع ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون أو المقطع إلي شرائح مع إضافة ملعقة من عسل النحل لمن يرغب في التحلية، نقوم بغلي الزنجبيل مع الليمون، وتناوله يوميا قبل الفطار بنصف ساعة، حيث يعمل على تحفيز عملية الهضم، كما يعالج أيضا مشكلة عسر الهضم، والجهاز الهضمي.

خلطة البابونج والروزماري

تعد هذه الوصفة من الوصفات المستخدمة لتنحيف الجسم، والتي تساعد المعدة على التخلص من انتفاخات المعدة، وتتكون هذه الخلطة من ملعقة صغيرة من الروزماري المعروف أيضا باسم إكليل الجبل، وملعقة من البابونج، وملعقة من الزعتر.

طريقة التحضير

نقوم بغلي كافة المكونات مع بعضها في وعاء مناسب على النار، ومن ثم نتركها حتى تهدأ قليلا، ويتم تناولها يوميا قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة على الأقل، مما يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم خاصة منطقة البطن والأرداف.