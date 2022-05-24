نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار اهل الريف لصناعة السمن البلدي في المنزل بطريقة اقتصادية وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر السمن البلدي من الأمور التي لا يتم الاستغناء عنها ويعتمد عليها في تحضير الكثير من المأكولات.

وترغب الكثير من السيدات في التعرف على خطوات تحضير السمن البلدي في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج.

وإليكم في مقالنا التالي الطريقة التي تتبع في تحضير السمن البلدي.

اسرار تحضير السمن البلدي في المنزل

تاجر تجهيز المكونات الخاصه بتصنيع السمن البلدي في المنزل بعنايه ويجب الاهتمام بنظافتها هيا بنا نتعلم طريقه اعداد السمن البلدي والتعرف على مكوناته.

مكونات الوصفة:

يتم تحضير السمن البلدي بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير السمن البلدي في المنزل:

رطل من الزبدة البلدي الغير مملحة. مقلاة تكون بجوانب مرتفعة. مصفاة. قطعة من القماش القطنية.

خطوات التحضير:

تتسم طريقة التحضير بأنها بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

أولًا يتم الحصول على مقلاة ويتم تسخينها على درجة حرارة متوسطة.

بعد ذلك يتم إضافة الزبدة إلى المقلاة.

القيام بتحريك الزبدة بالاعتماد على المعلقة الخشبية ويتم التقليب لمدة خمسة دقائق أو لحين أن تذوب الزبدة بشكل نهائي.

بعد ذلك يتم تخفيف درجة الحرارة عند ذوبان الزبدة وظهور الفقاعات مع الحفاظ على الزبدة من الذوبان.

ثم يتم ترك الزبدة على النار لمدة نصف ساعة لحين أن يفصل بروتين الحليب عن الزبدة ويبدأ بالتراكم على جوانب المقلاة.

بعد ذلك يتم كشط بروتين الحليب الناتج عن الزبدة.

ثم يتم استرجاع درجة الحرارة لحين أن تكون متوسطة وبالتالي تتغير أجزاء بروتين الحليب التي تتواجد في أسفل المقلاة هذه العملية قد تحتاج إلى عشرة دقائق.

بعد ذلك يتم رفع المقلاة عن النار قبل أن يحترق كافة أجزاء البروتين.

ثم يتم ترك السمن لحين أن يبرد لمدة خمسة دقائق.

القيام بتصفية السمن بالاعتماد على قطعة من القماش القطني.

يتم وضع السمن في مكان بارد أو في الثلاجة لحين أن يتم استخدامه.

الأطباق التي يستخدم السمن البلدي في تحضيرها

يعتمد على السمن البلدي في تحضير الكثير من الأطباق المتنوعة ما بين اللحوم والخضروات وإليكم في السطور الآتية أبرز الأطباق التي يعتمد على السمن البلدي في تحضيرها: