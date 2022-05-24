حطيت الميرندا على الفراخ والنتيجة صدمتني أحلى فراخ هدوقيها في حياتك

يبحث الكثير من الأشخاص خاصة ربات البيوت عن طرق جديدة وفعالة وطريقة الميرندا على الفراخ من الطرق الجديدة والمبتكرة والتي تميزت بالمذاق الجميل والشهي وقام الكثير بتجربتها، قد يستعجب الكثير من استخدام الميرندا على الفراخ ولكن النتيجة مبهرة والطعم ولا أروع ومش هتبطلي تعملي الفراخ تاني إلا بالطريقة دي وانسي أي طريقة تانية ممكنة تعمليها الطعم ولا أروع والفراخ هتكون معاكي مستوية تمامًا ودايبة.

الميراند على الفراخ

سوف نحتاج إلى المكونات التي من خلالها نقوم بإعداد الفراخ بالميرندا وتلك المكونات كالآتي:

4 حبات من البصل.

كوب من الميراندا.

4 قرون من الفلفل الأخضر.

قرن واحد من الفلفل الحار حسب الرغبة.

حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

زيت.

طريقة عمل الفراخ بالميرندا