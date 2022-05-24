نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حطيت الميرندا على الفراخ والنتيجة صدمتني أحلى فراخ هدوقيها في حياتك في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص خاصة ربات البيوت عن طرق جديدة وفعالة وطريقة الميرندا على الفراخ من الطرق الجديدة والمبتكرة والتي تميزت بالمذاق الجميل والشهي وقام الكثير بتجربتها، قد يستعجب الكثير من استخدام الميرندا على الفراخ ولكن النتيجة مبهرة والطعم ولا أروع ومش هتبطلي تعملي الفراخ تاني إلا بالطريقة دي وانسي أي طريقة تانية ممكنة تعمليها الطعم ولا أروع والفراخ هتكون معاكي مستوية تمامًا ودايبة.
الميراند على الفراخ
سوف نحتاج إلى المكونات التي من خلالها نقوم بإعداد الفراخ بالميرندا وتلك المكونات كالآتي:
- 4 حبات من البصل.
- كوب من الميراندا.
- 4 قرون من الفلفل الأخضر.
- قرن واحد من الفلفل الحار حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.
- زيت.
طريقة عمل الفراخ بالميرندا
- قومي بإحضار كوب من الميرندا وخرجي منها الصودا باستخدام ملعقة وقلبيها.
- بعد ذلك قومي بغسل الفراخ بالماء وتركها جانبًا في مصفاة تتخلص من الماء الزائد.
- بعد ذلك قومي بوضع الفراخ في بولة عميقة وضعي فوقها الميرندا بعد أن تقومي بعمل شقوق أولاً في الدجاج.
- ثم اتركيها لمدة 5 دقائق في الميرندا.
- بعد ذلك قومي بتقطيع البصل إلى شرائح صغيرة وكذلك الفلفل.
- ضعي الفلفل جانبًا.
- ثم قومي بوضع البصل على الفراخ والميرندا وتبليه بالملح والفلفل الأسود.
- اخلطي المكونات مع الفراخ.
- ثم اتركي الفراخ لمدة نصف ساعة في التتبيلة.
- بعد ذلك ضعي زيت على النار.
- وخذي الفراخ فقط وقومي بإعطاؤها صدمة على النار يتغير لونها من الجهتين.
- بعد ذلك انشليها من الزيت وضعي البصل والفلفل الأخضر الحار والفلفل الأخضر البارد وقلبي المكونات معًا.
- تبلي خليط البصل والفلفل بالبريكا والبهارات.
- ثم انزلي بالفراخ مرة أخرى وشوحيها جيدًا بعد أن يذبل البصل.
- قومي بتهدئة النار وخطي الدجاج واتركيه حتى يتخلص من السوائل.
- ثم قومي بتقديم تلك الوصفة وهي ساخنة بجانب العيش البلدي والسطلة الخضراء والطحينة.
- تلك من أفضل الوصفات التي سوف تجربيها.
- سوف يكون الدجاج ناضج ولذيذ جدًا بدون فرن أو شواية ولونة رائع.
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