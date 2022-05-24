نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح رموش الست بالخطوات في المنزل في المقال التالي
سر نجاح رموش الست تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة والمتعارف عليها في العراق وبلاد الشام وخاصة سوريا حيث أنها من الحلويات الأساسية هناك، رغم ذلك فهي من الوصفات المحببة لدى العديد من المصريين، حيث تعتبر من الحلويات المحببة والمفضلة لدى الكبار والأطفال ولذلك لمذاقها الشهي المتميز، حيث أنها من الوصفات السهلة في تنفيذها وذلك لتوافر مكوناتها الاقتصادية في كل منزل، لذلك أصبحت من الحلويات المحببة والمفضلة لدى كل ربة منزل في صنعها وأيضا توافرها على سفرتك خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه من السهل صنعها في المنزل دون اللجؤ إلى شرائها من الخارج، وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة حتى تحصلي على ألذ طعم لرموش الست كما يمكن التعرف على طريقة عمل لقمة القاضي أو العوامات وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن سر نجاح رموش الست.
سر نجاح رموش الست
المقادير
- 3 أكواب دقيق.
- 1 كوب سكر بودرة.
- 1/2 نصف كوب جوز هند.
- 1 كوب زبدة.
- 3 بيضات.
- 1 ملعقة صغيرة فانيلا.
- رشه ملح.
- 1/2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- شربات جوز هند.
- 1/2 كوب دقيق سميد.
طريقة تحضير رموش الست
- القيام باحضار بوله عميقة كبيرة يوضع فيها الزبد على السكر الناعم ويتم ضربهما جيدا بمضرب يدوي حتى يصبح لونهما أبيض ويذوب السكر تماما.
- يتم إضافة البيضة إلى الخليط السابق ومعها الفانيليا ثم التقليب جيدا حتى تختفى البيضة.
- القيام باحضار بوله اخرى عميقة كبيرة يتم نخل الدقيق بها ثم إضافة 2 ملعقة جوز هند و1/2 ملعقة بيكينج بودر.
- ثم إضافة الدقيق على خليط الزبد والسكر البودرة حتى تتكون عجينة متماسكة.
- يتم وضع الخليط دون عجن في كيس نظيف وتركة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
كيفية تشكيل رموش الست وتسويتها
- القيام باحضار صينية الحجم ذات حواف منخفضة، ادهنيها بقليل من الزبد حتى تكون جاهزة للرص بها.
- ثم نأخذ مقدار ملعقة من العجين ونكور على شكل عين ويتم تشكيلها بحواف الشوكة وندهن الوجه ببيض ولبن.
- يتم تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 350 درجة.
- ثم تدخل فرن ساخن لمدة 25 دقيقة حتى يحمر لونها.
- يتم ملاحظة احمرار لون الحلوى وأنها تمت تسويتها يتم أخراجها من الفرن.
- القيام بوضع رموش الست في شربات خفيف،حتى يتشرب جيداً وبعدها تصفى.
- ثم توضع في طبق التقديم وتجمل بالفستق المفروم ويتم تقديمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح رموش الست بالخطوات في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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