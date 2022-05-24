سر نجاح رموش الست بالخطوات في المنزل

سر نجاح رموش الست تعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة والمتعارف عليها في العراق وبلاد الشام وخاصة سوريا حيث أنها من الحلويات الأساسية هناك، رغم ذلك فهي من الوصفات المحببة لدى العديد من المصريين، حيث تعتبر من الحلويات المحببة والمفضلة لدى الكبار والأطفال ولذلك لمذاقها الشهي المتميز، حيث أنها من الوصفات السهلة في تنفيذها وذلك لتوافر مكوناتها الاقتصادية في كل منزل، لذلك أصبحت من الحلويات المحببة والمفضلة لدى كل ربة منزل في صنعها وأيضا توافرها على سفرتك خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه من السهل صنعها في المنزل دون اللجؤ إلى شرائها من الخارج، وذلك بتطبيق المكونات وتنفيذها بمنتهى الدقة حتى تحصلي على ألذ طعم لرموش الست كما يمكن التعرف على طريقة عمل لقمة القاضي أو العوامات وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن سر نجاح رموش الست.

سر نجاح رموش الست

المقادير

3 أكواب دقيق.

1 كوب سكر بودرة.

1/2 نصف كوب جوز هند.

1 كوب زبدة.

3 بيضات.

1 ملعقة صغيرة فانيلا.

رشه ملح.

1/2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

شربات جوز هند.

1/2 كوب دقيق سميد.

طريقة تحضير رموش الست

القيام باحضار بوله عميقة كبيرة يوضع فيها الزبد على السكر الناعم ويتم ضربهما جيدا بمضرب يدوي حتى يصبح لونهما أبيض ويذوب السكر تماما. يتم إضافة البيضة إلى الخليط السابق ومعها الفانيليا ثم التقليب جيدا حتى تختفى البيضة. القيام باحضار بوله اخرى عميقة كبيرة يتم نخل الدقيق بها ثم إضافة 2 ملعقة جوز هند و1/2 ملعقة بيكينج بودر. ثم إضافة الدقيق على خليط الزبد والسكر البودرة حتى تتكون عجينة متماسكة. يتم وضع الخليط دون عجن في كيس نظيف وتركة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

كيفية تشكيل رموش الست وتسويتها