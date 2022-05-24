نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات طبيعية اصنعي هايلايتر لوجه جذاب وملفت بأقل تكلفة في المنزل في المقال التالي
يعد هايلايتر الوجه من مستحضرات التجميل التي تعمل على تغيير ملامح الوجه حيث تعمل على تنحيف الوجه أو ملئ الوجه بحيل المكياج، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة لشرائه بثمن باهظ، كما يتكون هذا الخليط من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي العسل وزيت جوز الهند وبودرة الميكا ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للحصول على وجه جذاب وملفت بدون أي حقن أو عمليات تجميل تؤدي إلى تشويه الوجه، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل هايلايتر لوجه ملفت وجذاب.
مكونات عمل هايلايتر للوجه
يتكون هايلايتر الوجه من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ملعقتان من العسل.
- ٥ قطرات من زيت فيتامين إي.
- قطرتين من ماء الورد.
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- بودرة الميكا باللون الذهبي.
خطوات الإعداد والتحضير
لتحضير هايلايتر للوجه بطريقة ناجحة مثل الجاهزة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به العسل بداخل الميكرويف لمدة لا تقل عن ١٥ ثانية.
- بعد ذلك نقوم بإضافة قطرتين من ماء الورد مع ملعقة من زيت جوز الهند ونخلطهم جيداً.
- ثم بعد ذلك نضيف ٥ قطرات من زيت فيتامين إي وملعقتان من بودرة الميكا مع التقليب.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتين من العسل مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط.
- ثم بعد ذلك نتركه حتى يجف ويصبح جاهز للاستخدام بوضعه على الوجنتين لتنحيف أو ملئ الوجه حسب الرغبة.
فوائد جوز الهند للبشرة
هناك عدة فوائد جوز الهند على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعمل زيت جوز الهند على تقشير البشرة والعمل على تنظيفها بشكل رائع.
- يمنع ظهور حب الشباب ويقضي على البكتيريا.
- يمنح الشفاه الرطوبة ويعالجها من التشقق والجفاف.
- يحمي البشرة من ظهور الرؤوس السوداء والتجاعيد.
- يفتح لون البشرة ويعالج البقع الداكنة في البشرة.
- يغذي البشرة ويمنحها اللمعان.
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