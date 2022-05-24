طريقة عمل فاصوليا خضراء باللحم والصوص لنظام الدايت وإعدادها بالمنزل

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عمر شويل - جدة فاصوليا خضراء باللحم والصوص للرجيم، يتبع كثير من الأشخاص نظام الرجيم للتخلص من الوزن الزائد، حيث هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تناول الطعام بكثرة، وينتج عن هذا الأمر زيادة الوزن بشكل مفرط، وقد يؤثر زيادة الوزن على القدمين والإصابة بصعوبة الحركة والتنقل نتيجة عدم القدرة على السير.

طريقة عمل فاصوليا خضراء باللحم والصوص لنظام الدايت

يفضلون الكثير إتباع نظام رجيم للتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم والتي قد تسبب الإصابة بأمراض كثيرة مثل أمراض القلب والتهابات العظام، لذا يفضلون تناول وجبات دسمة تساعد على الشبع طوال اليوم، ومنها الفاصوليا فهي من الخضروات الغنية بفوائد غذائية عالية، لذا سوف نوضح لكم طريقة تحضير فاصوليا خضراء باللحم والصوص للرجيم.

وصفة لإعداد فاصوليا خضراء باللحم والصوص

الفاصوليا غنية بفيتامينات ومعادن وطاقة هائلة تساعد على الشعور بالشبع معظم اليوم، كما أن اللحوم من البروتينات الهامة التي تقوي الجسم، لذا فهي وجبة دسمة تساعد على خسارة الوزن، حيث يتم تحضيرها بالصوص حتى تصبح ذات طعم شهي، ويمكن تحضيرها في المنزل خلال دقائق من خلال إتباع الخطوات التالية.

مكونات فاصوليا خضراء باللحم والصوص

نصف كيلو من الفاصوليا الخضراء.

ملعقتين من زيت الزيتون كبيرتين.

حبة من البصل المفروم.

4 حبات طماطم مقطعة مكعبات.

فصين من الثوم المفرومين.

ملح وفلفل أسود ربع ملعقة صغيرة.

ربع كيلو لحم مفروم.

خطوات تحضير الفاصوليا الخضراء باللحم والصوص للرجيم

عند إتباع نظام الرجيم يفضل الكثير تناول الأطعمة المفضلة لديهم، والغنية بنشويات مفيدة للجسم، وكذلك اللحوم يفضل الكثير تناولها، لذا فهي من الأطعمة الممتازة لتناولها في وجبة الغذاء للشعور بالشبع باقي اليوم، حيث يتم تحضيرها من خلال إتباع ما يلي.