طريقة عمل ألذ و أحلى صينية اللحمة بالخضار بطريقة جديدة وسريعة ستجعل اللحم تذوب في الفم

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صينية اللحمة بالخضار من الوصفات الشهيرة واللذيذة جداً التي يتم تحضيرها في جميع الأوقات وبالأخص في المناسبات والاحتفالات وهذا لأنها من أشهى وأحلى الوصفات التي يفضلها الجميع من الكبير إلى الصغير، كما أنها من الوجبات المغذية جدًا وهذا لأنه يجتمع بها كافة العناصر الغذائية التي لابد من تواجدها في الوجبات الرئيسية من البروتين المتواجد في اللحم ومن الفيتامينات المتواجدة في الخضروات، لذلك ستظل هذه الوجبة من أحلى وأكثر الوصفات تحضيراً، ومن خلال السطور التالية سنقدم طريقة خطوات تحضير أحلى صينية اللحم بالخضار بطريقة سريعة وجديدة. مقادير صينية اللحمة بالخضار كيلو (1000 جم) لحم مقطع مكعبات.

½ كيلو (500 جم) بطاطس مقشرة،

ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

¼ كيلو (250 جم) جزر مقشر، ومقطع قطع متوسطة الحجم.

2 كوب (500 مل) ماء مغلي.

ربع كوب من الكرفس مقطع شرائح.

2 بصلة كبيرة حمراء مقطعة شرائح.

3 أعواد زعتر طازجة.

4 معالق كبيرة (60 مل) زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة (25 جم) ثوم مهروس.

2 ورق لورا.

ملح.

فلفل أسود. الصوص ¼ كوب (62.5 مل) ماء.

ملعقة كبيرة (12.5 جم) صوص الصويا.

ملعقة كبيرة (10 جم) نشا. طريقة تحضير صينية اللحمة بالخضار نضع وعاء كبير على النار ونقوم بوضع الزيت وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع قطع اللحم المقطعة، نقلبهم على نار متوسطة حتى تاخذ اللون البني.

بعد ذلك نأتي بنصف كمية البصل المقطع ونقوم بوضعها على اللحم بعد أن تأخذ اللون البني.

نشوح اللحم مع البصل ثم نضيف نصف كمية الثوم المفروم ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نضع الزعتر و الفلفل الأسود والملح وورق لورا ونقلبهم لمدة 4 دقائق على الأقل لكي تتشرب اللحمه من التتبيلة.

نضيف الماء المغلي على اللحم بالخضار ونقلبهم على نار متوسطة، ثم نغطي على الوعاء ونتركه لمدة ساعة حتى تأخذ اللحم ¾ تسوية.

نأتي بصينية بايركس أو المتوفر لديك ونقوم بوضع البطاطس و الكرفس والجزر وكمية البصل المتبقية والثوم وملح وفلفل أسود نقلبهم مع بعضهم ونفردهم في الصينية.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط اللحم على الخضروات.

نغلف الصينية بورق حراري وتدخل صينية اللحم بالخضار في الفرن ويكون ساخن لمدة 30 دقيقة حتى يتم تسوية البطاطس.

بعد ذلك نقلب خليط الصوص مع بعض الماء و الصويا صوص و النشا ونقلبهم مع بعضهم.

نوزع الخليط على الصينية ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نشعل الشواية لكي يأخذ اللحم والخضروات لون التحمير ثم نخرجها من الفرن وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل ألذ و أحلى صينية اللحمة بالخضار بطريقة جديدة وسريعة ستجعل اللحم تذوب في الفم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ألذ و أحلى صينية اللحمة بالخضار بطريقة جديدة وسريعة ستجعل اللحم تذوب في الفم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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