أسرع كيراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن حرير وداعاً لصالون التجميل، الشعر المجعد والخشن من المشاكل الكبيرة التي يتعرض لها كثير من السيدات ولهذا يبحثون عن حل نهائي لها، ولذلك تلجأ للذهاب لصالون التجميل لعمل كيراتين صناعي للحصول علي شعر أملس ، ولكن هذه الطريقة لها آثار جانبية وأضرار كثيرة علي الشعر حيث تتسبب في زيادة خشونة وجفاف الشعر، ولهذا يفضل أن تكون طريقة التخلص من الشعر المجعد والحصول على شعر ناعم ومفرود طبيعية حتى لا يُضر الشعر ويتساقط بعد ذلك.

أسرع وصفة كيراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد طبيعيًا لشعر كالحرير



يمكنك الحصول علي شعر ناعم كالحرير بدون اللجوء للطرق الكيميائية حيث تتوافر الكثير من المواد الطبيعية.

والتي تعمل علي فرد وتنعيم الشعر بشكل فعال وبدون أي آثار جانبية ومنها وصفة دقيق الأرز والتي تتكون من الآتي:

المكونات:

عدد ٣ ملاعق دقيق الأرز.

ملعقة عسل نحل.

ملعقتان كبيرتان حليب.

طريقة التحضير:

نبدأ الوصفة يوضع جميع المكونات معاً في وعاء كبير ونخلطهم مع بعضهم جيداً. بعد ذلك نقسم الشعر للأجزاء متساوية ونضع على كل جزء منه كمية من الوصفة. يجب أيضاً توزيع الخليط على فروة الرأس حتى يصل للأطراف. نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين حتى يمتص العناصر الغذائية منه. بعد ذلك نغسل الشعر بماء وشامبو مناسب.

كريم الأرز لفرد الشعر

كريم الأرز من أفضل كريمات فرد الشعر والقضاء على التجاعيد الموجودة به، ويتم تحضيره كما يلي:

عدد ٣ ملاعق كبيرة أرز.

ملعقتان كبيرتان حليب.

مقدار ملعقة عسل كبيرة.

طريقة التحضير:

نخلط كافة المكونات مع بعضها جيداً ليتكون قناع قوامه كريمي. بعد ذلك نقسم الشعر لأجزاء متساوية، ونبدأ بوضع القناع على فروة الرأس بشكل كامل. نترك القناع على الشعر المفرود لمدة ساعتين لا أقل من ذلك، وبعدها نغسل الشعر بنوع الشامبو المناسب.

كيراتين الأرز وزيت اللوز لفرد وتنعيم الشعر الخشن



يعتبر زيت اللوز من الزيوت الغنية بالفيتامينات والأحماض التي تعمل علي تغذية الشعر وعلاج أطرافه.

مما يساعد في تنعيم الشعر ومنحه الحيوية واللمعان.

المكونات:

بياض حبة بيض واحدة.

مقدار ملعقة واحدة من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان حليب جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من الأرز.

طريقة التحضير: