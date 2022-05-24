صابونة بذور الشيا السحرية لتفتيح البشرة كوني متألقة وأكثر شباباً

صابونة بذور الشيا من أقوي أنواع الصابون التي تفيد في تفتيح البشرة وتوحيد لونها ومنع ظهور التجاعيد، وهي من أفضل المرطبات للبشرة الجافة التي تساعد على مرونة البشرة مما يمنع ظهور التجاعيد المبكرة، وتساعد على إزالة البقع الداكنة والكلف والنمش، بالإضافة إلى قدرتها على التخلص من حب الشباب لأنها تقضي على البكتيريا المسببة له، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل صابونة بذور الشيا السحرية لتفتيح لبشرة.

مكونات صابونة بذور الشيا

2 ملعقة كبيرة من الصابون المبشور.

2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا المطحونة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة جل صبار.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

عصير نصف ليمونة (اختياري).

نصف ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة من أي زيت عطري.

طريقة عمل الصابونة

نضع ملعقتين كبيرتين ممتلئتين من الصابون المبشور ونضعها على نار هادئة بدون أي إضافات حتى يذوب الصابون ثم نطفئ النار. نضع 2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا المطحونة في إناء ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو وملعقة كبيرة جل صبار. ثم نضيف 2 ملعقة كبيرة ماء ورد وعصير نصف ليمونة مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات. ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة نشا وملعقة كبيرة من أي زيت عطري، ونستمر في التقليب حتى تندمج المكونات تماماً. نضع الخليط على الصابون المبشور ونعيده مرة ثانية على النار مع التقليب حتى يثقل القوام (حوالي خمس دقائق). نوزع الخليط في قوالب السيليكون الخاصة بالصابون ونتركه يبرد في حرارة الغرفة ثم ندخله الثلاجة أو الفريزر لحين الاستخدام.

فوائد بذور الشيا للبشرة

تتميز بذور الشيا بفوائدها المتعددة للبشرة، ومن أهمها ما يلي: