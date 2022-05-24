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تعد كيكة البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية المشهورة على مستوى العالم والتي يقبل الأمهات على تحضيرها دائها وخاصة في شهر رمضان المبارك، وتتميز كيكة البسبوسة بمذاقها الشهي واللذيذ ويعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها تحتوي على جوز الهند وتعتبر مزيج بين الكيكة والبسبوسة ويطلق عليها اسم كيكة الرواني، وتعد مكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة وسريعة التحضير لذلك يفضل ربات المنزل تحضيرها بدلا من شرائها من المحلات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مقادير عمل كيكة البسبوسة في المنزل كوبان من الدقيق الأبيض

مقدار كوبان من السميد

كوب ونصف من السكر الناعم

مقدار كوب واحد من الزيت

كوب واحد من اللبن

مقدار كوب واحد من الزبادي

اثنين من حبات البيض

نصف كوب من جوز الهند

كيس واحد من البيكنج باودر

اثنين كيس من الفانيليا

ملعقة واحدة كبيرة من الخل

نصف ملعقة صغيرة من الملح

كمية من الشربات

كمية من المكسرات وجوز الهند للتزيين مقادير عمل الشربات كوب ونصف من السكر

كوب واحد من الماء

ملعقة كبيرة من ماء الورد

عصير نصف ليمونة طريقة عمل الشربات نحضر وعاء عميق ونضع به الماء والسكر على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي الخليط.

ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونتركه على النار حتى يتماسك الخليط ويصبح قوامه ثقيل.

نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام. طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل نحضر وعاء عميق ونضع به السكر والزيت واللبن والبيض ونقوم بالخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى تختلط المكونات مع بعضها.

ثم نحضر وعاء آخر ونقوم بنخل الدقيق والسميد به ثم نضيف إليهم البيكنج باودر والملح وجوز الهند ونضيفه إلى خليط البيض مع الاستمرار في الخفق جيدا حتى تختلط جميع المكونات وتتكون لدينا خليط متماسك.

بعد ذلك نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت ونضع بها الخليط.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع بها الصينية ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج جيدا.

نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة.

ثم نقطعها ونضعه عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند بالمنزل بأقل التكاليف - ثقفني

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