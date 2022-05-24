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عمر شويل - جدة أسرع وصفة كولاجين لشد البشرة وإخفاء التجاعيد بنتيجة مذهلة بدون بوتوكس، المرأة تبحث دائماً عن كل ما يجعلها مميزة وأكثر شباب، ولكن عند التقدم في العمر فإن البشرة تكون أكثر عرضة لظهور التجاعيد والخطوط مما تشكل مصدر إزعاج، ولذلك تلجأ لشراء منتجات الكولاجين الكيميائية للحصول علي بشرة نضرة بشكل دائم،ولكن أثبتت التجارب أن المواد الطبيعية هي الأفضل في علاج مشاكل البشرة، وذلك عن طريق تطبيق وصفة عصير البطاطس على الوجه للعناية بصحة البشرة وجعلها مشدودة ونضرة.

وصفة كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد في وقت قياسي

إن الكولاجين يعد المسئول عن الحفاظ علي نضارة وإشراق الوجه ولكن توجد بعض العوامل التي تتسبب في فقدانه من البشرة.

مثل كثرة استخدام مستحضرات التجميل أو عدم ترطيب البشرة بشكل مستمر مما يعرض البشرة للكثير من المشاكل.

ولذلك سوف أقدم لكم أسرع وصفة كولاجين لشد البشرة ومنع ظهور التجاعيد لشباب دائم.

وصفة عصير البطاطس ودقيق الأرز كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد



تعتبر هذه الوصفة من أفضل وصفات إنتاج الكولاجين والتخلص من التجاعيد بشكل نهائي وبدون رجوع.

المكونات:

حبة بطاطس.

ملعقتان زبادي طبيعي.

ملعقة من الأرز المطحون.

مقدار ملعقة ماء ورد.

طريقة التحضير:

في البداية نغسل حبة البطاطس جيداً دون تقشير، ثم نبشرها بشراً ناعماً. نضيف لبشر البطاطس كمية الزبادي، وماء الورد، والأرز المطحون ونضع جميع المكونات معاً في الكبة الكهربية لنحصل على خليط كريمي. نضع هذا الكريم على البشرة بعد غسلها وندلك به البشرة بحركات دائرية. نترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة. في النهاية نغسل البشرة من الخليط، وينصح بتكرار وضع الخليط بشكل يومي للحصول على أفضل نتيجة

ماسك البطاطس لتبييض البشرة

تساعد البطاطس علي تبييض البشرة بشكل سريع لاحتوائها علي إنزيمات هامة للتخلص من البقع الداكنة والاسمرار.

المكونات:

عدد ٣ ملاعق عصير بطاطس.

ملعقتان عسل.

طريقة التحضير:

نخلط أولاً عصير البطاطس والعسل مع بعضهم جيداً في وعاء. ثم نبدأ بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة، ونتركه لمدة ربع ساعة حتى تمتصه البشرة ويجف، ثم نغسله. نكرر هذا الماسك بشكل يومي للحصول على النتيجة المطلوبة.

ماسك البطاطس والليمون لبشرة متوهجة

الليمون مكون قوي غني بفيتامين سي والذي يحافظ علي نضارة الوجه كما يقوم بتوحيد لون البشرة وتفتيح الوجه.

المكونات:

2ملعقة كبيرة من عصير البطاطس.

ملعقتان صغيرتان عصير ليمون.

مقدار ملعقة عسل نحل صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء مناسب ونخلط فيه كل من: عصير البطاطس، عصير الليمون، العسل النحل ونخلطهم جيداً مع بعضهم. ثم نضع الماسك على الوجه والرقبة ونتركه لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نغسل الوجه جيداً بماء فاتر، وينصح بتكراره مرة واحدة في اليوم.

ماسك البطاطس والطماطم لعلاج حب الشباب

الطماطم تساعد علي علاج الحبوب والتخلص من آثارها لاحتوائها علي حمض الليكوبين مما تعمل علي غلق المسام الواسعة في البشرة.

المكونات:

ملعقة عصير طماطم كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من عصير البطاطس.

ملعقة عسل كبيرة.

طريقة التحضير والاستخدام: