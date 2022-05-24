كريم النشا والأرز لتفتيح الوجه والجسم حل سحري لكل مشاكل البشرة

كريم النشا والأرز من الكريمات التي تعطي نتائج سحرية في معالجة البشرة من كثير من المشاكل وحمايتها من ظهور التجاعيد، ويتم تحضيره بمكونات طبيعية تعمل على زيادة نضارة البشرة وتغذيتها وتجعلها نضرة وخالية من البقع، كما تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وشد البشرة ومنع تعرضها للتشقق والجفاف، ويفيد الكريم في علاج حب الشباب والرؤوس السوداء والهالات السوداء حل العينين، وينصح خبراء التجميل بالوصفات الطبيعية لأنها تتميز بتوفر مكوناتها ورخص أسعارها بالمقارنة بالمستحضرات الصناعية التي تضر البشرة مع كثرة استعمالها، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل كريم النشا والأرز لتفتيح الوجه والجسم كله.

مكونات كريم النشا والأرز

سنقدم لكم فيما يلي المكونات التي تلزم لعمل الكريم:

ملعقة كبيرة أرز مسلوق.

ملعقة كبيرة نشا.

قطرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند.

ملعقة كبيرة جل صبار.

قطرة من زيت اللافندر (اختياري).

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم النشا والأرز السحري لتفتيح البشرة بالطريقة الآتية:

ننقع ملعقة كبيرة من الأرز وملعقة صغيرة لبن مجفف في كوب ماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات. ثم نسلق الأرز على النار حتى ينضج تماماً، في إناء عميق نضع ملعقة كبيرة من الأرز المسلوق وقطرة من عسل النحل. ثم نضيف عصير نصف ليمونة وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع التقليب. نخفق المكونات بالهاند بلندر حتى تمتزج تماماً ونحصل على قوام كريمي. ثم نضيف ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً. نضيف ملعقة كبيرة من النشا بالتدريج ونقلب جيداً، نقسم الكمية إلى نصفين ثم نضعها في علب نظيفة وجافة. نحفظ نصف الكمية في الثلاجة حيث تدوم مدة صلاحيته لشهر والنصف الثاني في الفريزر لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

يستخدم الكريم يومياً كدهان قبل النوم على الوجه أو الجسم كله للتخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة ويترك حتى الصباح ويمكنك استخدامه أثناء النهار في حالة التواجد في المنزل وعدم التعرض للشمس.