نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للشيب المبكر.. بملعقة ملح تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش وتكثيف الحواجب حيث أن تطويلهم وتكثيفهم من المظاهر الجمالية التي تزيد من جمال الوجه ويعتمد تطويلهم وتكثيفهم على التغذية الجيدة ومدهم بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تطويلهم ويوجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويلهم مثل الزيوت الطبيعية ومن أهم الزيوت التي بها زيت الخروع والذي له فعالية كبيرة في تطويلهم وزيادة كثافتهم ووصفة عشبة الروز ماري والذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة طول والكثافة لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل تلك الوصفات من خلال هذا المقال.
وصفة الزيوت الطبيعية
تعد الزيوت الطبيعية من أهم الوصفات التي تساعد في تكثيف الحواجب وتطويل الرموش وذلك لما تحتويها تلك الزيوت على كثير من المعادن والفيتامينات وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- زيت زيتون.
- زيت خروع .
- زيت جوز هند.
- زيت سمسم.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونضع به ملعقة زيت من كل نوع من الزيوت التي قمنا بذكرها.
- نقوم بتقليب الزيوت سويا وخلطهم جيدا.
- نحضر فرشاة الرموش ونغسلها جيدا من أي مكياج نقوم بغمسها في الخليط ونضعها على الرموش والحواجب وسوف نلاحظ أنه قد تم تطويلهم وتكثيفهم في وقت قصير جدا.
وصفة الروز
ماري لتطويل الرموش وكثافة الحواجب
يعرف الروز ماري بأنه من النباتات التي لها قدرة كبيرة على تطويل الشعرة وتكثيفها وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- روز ماري.
- قرنفل.
- ماء.
طريقة التحضير:
- نضع الماء على النار مع القرنفل والروز ماري ونتركهم حتى تمام الغليان.
نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماما ثم نقوم بتصفيته.
- يوضع الخليط بعد أن يبرد في وعاء ونحضرقطنة ونغمسها به ثم نمررها على الحواجب والرموش.
- تكرر الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيا وسوف نلاحظ كثافة الحواجب وتطويل الرموش في زمن قياسي ويرجع الفضل إلى النباتات الطبيعية التي قمنا باستخدامها وتساعد في تطويل الرموش والحواجب في زمن قياسي ويجب على جميع النساء والفتيات استخدام تلك الوصفتين للحصول على أفضل النتائج.
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