وداعاً للشيب المبكر.. بملعقة ملح تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تطويل الرموش وتكثيف الحواجب حيث أن تطويلهم وتكثيفهم من المظاهر الجمالية التي تزيد من جمال الوجه ويعتمد تطويلهم وتكثيفهم على التغذية الجيدة ومدهم بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تطويلهم ويوجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويلهم مثل الزيوت الطبيعية ومن أهم الزيوت التي بها زيت الخروع والذي له فعالية كبيرة في تطويلهم وزيادة كثافتهم ووصفة عشبة الروز ماري والذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة طول والكثافة لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل تلك الوصفات من خلال هذا المقال.

وصفة الزيوت الطبيعية

تعد الزيوت الطبيعية من أهم الوصفات التي تساعد في تكثيف الحواجب وتطويل الرموش وذلك لما تحتويها تلك الزيوت على كثير من المعادن والفيتامينات وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

زيت زيتون.

زيت خروع .

زيت جوز هند.

زيت سمسم.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به ملعقة زيت من كل نوع من الزيوت التي قمنا بذكرها.

نقوم بتقليب الزيوت سويا وخلطهم جيدا.

نحضر فرشاة الرموش ونغسلها جيدا من أي مكياج نقوم بغمسها في الخليط ونضعها على الرموش والحواجب وسوف نلاحظ أنه قد تم تطويلهم وتكثيفهم في وقت قصير جدا.

وصفة الروز ماري لتطويل الرموش وكثافة الحواجب

يعرف الروز ماري بأنه من النباتات التي لها قدرة كبيرة على تطويل الشعرة وتكثيفها وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

روز ماري.

قرنفل.

ماء.

طريقة التحضير: