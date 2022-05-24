بكيلو دقيق اعملي 25 رغيف خبز فينو هش وطري أحلى من المخابز وبأقل تكلفة

خبز فينو ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم، حيث يحظى بإقبال الكثير، لذا يقبل الجميع على شرائه من المخابز لكي يتناولونه في الوجبات اليومية كوجبة الإفطار أو العشاء، أو عمله كسندويشات للمدارس والرحلات، وقد يكلفكم أموالا باهظة، كما أنه غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة سهلة وبسيطة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره لأفراد أسرتها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديهم، وغير مكلفة أيضا، ويتميز بقيمته الغذائية العالية فهو مفيد وصحي لجسم الإنسان، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي، وبقوامه الطري والهش الذي لا مثيل له، وهو خفيف على المعدة، ويمكنكم تقديمه مع البطاطس المقلية المقرمشة أو مع ناجتس الدجاج بالبطاطس أو مع اللانشون، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز فينو بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات خبز فينو

يتكون خبز فينو من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو دقيق.

8 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة خميرة بيرة أو فورية.

6 ملاعق كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

2 كوب أو 2 كوب ونصف ماء دافئ حسب نوع الدقيق.

مقادير الوجه

مقدار من الشربات الخفيف + مقدار من الماء.

أو صفار بيضة + مقدار من الحليب + رشة نسكافيه + رشة فانيليا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل خبز فينو بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الخميرة البيرة والسكر و2 كوب ماء دافئ، ثم نقلب جيدا حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.

ثم نضيف 5 ملاعق كبيرة من الدقيق ونقلب باستمرار حتى يذوب الدقيق، ثم نغطي الوعاء ونتركه يختمر لمدة 10 دقائق في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء العجان ونضيف إليه الدقيق المتبقي والملح والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيدا باليد.

بعد ذلك نضيف خليط الخميرة بعد اختماره، ثم نعجن جيدا بالعجانة أو باليد حتى نحصل على عجينة (في حالة احتياج العجين لماء نضيف ماء دافئ بالتدريج حتى يلم العجين.

ثم نضيف الزيت بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء وندهن وجهها بالزيت، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

بعد ذلك نقسم العجينة بعد اختمارها إلى 25 كرة متساوية في الحجم.

ثم نرصهم في صينية مدهونة بالزيت ونغطيهم.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مدهون بالزيت على شكل بيضاوي.

بعد ذلك نلفها رول بالعرض ونضغط عليه، ثم نغلق الرول من جميع الأطراف، ثم ندحرجه على طاولة حتى يتساوى الرغيف.

ثم نرصه في صينية فرن مدهونة بالزيت.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية ( مع مراعاة أن نباعد بين العجين في الصواني).

ثم نترك العجين يختمر مرة ثانية في مكان دافئ لمدة ساعة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الشربات والماء، ثم نقلب جيدا.

بعد ذلك ندهن وجه الأرغفة بخليط الشربات.