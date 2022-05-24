هتفور سواد الجسم.. كريم نيفيا والقهوة خلطة الهوانم لتبييض الجسم والبشرة وازاله سواد السنين

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يعد ماسك نيفيا والقهوة للتفتيح من أفضل الوصفات الطبيعية المجرّبة من قبّل العديد من السيدات، فالاسمرار تعاني منه الكثير من الفتيات سواء اسمرار في الوجه بوجود بقع داكنة، أو باسمرار بعض المناطق الحساسة في الجسم، والمناطق الحساسة بالأخص لا يجب تجربة أي كريمات صناعية عليها حتى لا يحدث أي ضرار أو تتسبب الكريمات في حدوث التهابات وأمراض خطيرة بسبب وضعها على تلك المناطق والوصفات الطبيعية هي الطريق الأفضل لتفتيح كل المناطق في الجسم.
طريقة تحضير ماسك نيفيا والقهوة للتفتيح
مكونات الطريقة:-
- ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل ومثلهما من كريم نيفيا الطبيعي.
- ملعقة قوة كبيرة ومثلها من الحليب البودرة.
- معلقة قهوة
خطوات التحضير والاستخدام:-
- قومي بإضافة كريم نيفيا إلى الحليب البودرة وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي الحليب السائل وبعده أضيفي القهوة وقلبي كل المكونات جيدًا.
- بعد أن تتأكدي من أن الخليط أصبح ممتزج تمامًا قومي بوضعه على بشرتك مع التدليك لمدة عشر دقائق واتركيه نصف ساعة عليها.
- اغسلي بشرتك ورطبيها جيدًا ويمكنك استخدام الكريم بشكل يومي وستجدي أفضل النتائج بعد عدة أيام قليلة من استخدامه.
- يمكنك استخدام الوصفة في المناطق الحساسة أيضًا أذا كانت تعاني من اسمرار لا يزول.
أهم فوائد القهوة للبشرة
بالنسبة للقهوة فهي من أفضل المكونات للبشرة والتي يتم وضعها في الكثير من الوصفات لتفتيح البشرة وتقشيرها وتتمثل فوائدها في كل مما يلي:-
- تعمل القهوة على معالجة كل التهابات البشرة والتخلص من أي علامات للشيخوخة من تجاعيد أو خطوط رفيعة.
- تحتوي القهوة على الكافيين الذي يعالج احمرار البشرة ويهدئ من تهيّجها ويعالج الندوب التي تظهر على البشرة.
- يخلص البشرة من الهالات السوداء التي تحدث عليها وتعيق صفائها وجمالها كما أنها تقلل الانتفاخ الذي يحدث للعين وحولها.
- تساهم في تنعيم البشرة وتقلل من نسبة الدهون والزيوت التي تحدث على البشرة بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية وتقلل من ظهور السيلوليت وترهلات الوجه.
- تشد البشرة بشكل طبيعي تمامًا حيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين الطبيعي الذي يقلل من انتفاخ الجلد و ظهور التجاعيد.
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