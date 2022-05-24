طريقة فك اللحوم والدجاج المجمد بدون ماء بخطوات سهلة وصحية

طريقة فك اللحوم والدجاج بدون ماء، يشكل تناول اللحوم هو مصدر هام لكل الفئات سواء الكبار او الصغار وتعتاد. كل ربه منزل علي تحضير اللحوم من الدجاج أو اللحم ويستخدمون في العديد من المأكولات بأصناف مختلفة، كما ايضا يتميز. اللحوم باحتوائها على عناصر طبيعية مفيدة للجسم حيث يحتوي على عناصر البروتينات والأحماض الأمينية كما ايضا تحتوي على عنصر. الكالسيوم والحديد والكثير من المعادن المتنوعة التي يستفيد منها الجسم

طريقة فك اللحوم والدجاج بدون ماء

نقوم باستخراج اللحوم أو الدجاج المجمدين من الفريزر ووضعها في الثلاجة على الأقل لمدة يوم كامل حتى يتم فك اللحوم. والتخلص بشكل نهائي من الثلج الذي يحتوي عليه اللحوم وبذلك تكون اللحوم صالحة لعملية الطهي حتى خمس أيام ولا تفسد. في الثلاجة.

يمكن ان نعيد اللحوم المفرومة إلي الفريزر مرة أخرى بعد فكها من خلال وضعها في الثلاجة.

استخدام الميكروويف في فك اللحوم والدجاج المجمدة حيث يعمل على إذابة اللحوم وفكها من الثلوج التي تحتوي عليها بشكل نهائي. وطهيها بسهولة وهي من أسهل الطرق التي لا تحتاج إلي مجهود كبير ولا تحتاج اي وقت.

فوائد الصحية للحوم والدواجن

نجد أن تحتوي اللحوم على قيمة غذائية عالية جدا ومن أهم تلك العناصر هو مصدر البروتين التي نحتاجه في تكوين عضلات الجسم ونموها بشكل طبيعي.

كما تحتوي أيضا اللحوم على الفيتامينات التي يستفيد منها الجهاز العصبي وتعمل ايضا هذة الفيتامينات على علاج الانيميا لان من أهم هذه الفيتامينات هو الحديد.

مخاطر تجميد اللحوم بعد إذابتها