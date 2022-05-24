اسرار كحك العيد ناعم ودايب بالعجوة زي المحلات اجمل واسهل طريقة غير مكلفة بتكات اشهر محل حلوانى

اسرار كحك العيد ناعم ودايب بالعجوة زي المحلات ، تبحث الكثير من السيدات عن طرق تساعدها أن تقوم بعمل كحك العيد بنفسها في المنزل زي المحلات تماماً، ولكن بعضهم يجد صعوبة في الحصول على الطريقة الصحية، وعلى الرغم من ذلك حرصنا على أن نأتيكم بطريقة عمل الكحك الناعم بالعجوة التي يحب تناولها الملايين، فهو يحتوي على كثير من الفوائد الصحية لذا يمكنك تقديمه مع كوب من العصير الطازج أو كوب الحليب الدافئ حسب الرغبة.

اسرار كحك العيد ناعم ودايب بالعجوة زي المحلات

نقدم إلى كل سيدة منزل طريقة عمل كحك العيد في البيت بأفضل المقادير وأسهل الطرق التي تتلخص في التالي:

المقادير:

1 كيلو دقيق أبيض منخول.

2/1 كوب حليب فاتر.

2/1 كوب ماء فاتر.

2 كوب سمن ساخن.

2 ملعقة كبيرة سمسم محص.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة ريحة كحك.

سكر بودرة لتزين.

مقادير الحشو:

2/1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2/1 كوب سمن.

2/1 كيلو تمر مفروم.

طريقة التحضير: