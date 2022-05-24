اسرار كحك العيد ناعم ودايب بالعجوة زي المحلات اجمل واسهل طريقة غير مكلفة بتكات اشهر محل حلوانى

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اسرار كحك العيد ناعم ودايب بالعجوة زي المحلات ، تبحث الكثير من السيدات عن طرق تساعدها أن تقوم بعمل كحك العيد بنفسها في المنزل زي المحلات تماماً، ولكن بعضهم يجد صعوبة في الحصول على الطريقة الصحية، وعلى الرغم من ذلك حرصنا على أن نأتيكم بطريقة عمل الكحك الناعم بالعجوة التي يحب تناولها الملايين، فهو يحتوي على كثير من الفوائد الصحية لذا يمكنك تقديمه مع كوب من العصير الطازج أو كوب الحليب الدافئ حسب الرغبة.
اسرار كحك العيد ناعم ودايب بالعجوة زي المحلات
نقدم إلى كل سيدة منزل طريقة عمل كحك العيد في البيت بأفضل المقادير وأسهل الطرق التي تتلخص في التالي:
المقادير:
- 1 كيلو دقيق أبيض منخول.
- 2/1 كوب حليب فاتر.
- 2/1 كوب ماء فاتر.
- 2 كوب سمن ساخن.
- 2 ملعقة كبيرة سمسم محص.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة ريحة كحك.
- سكر بودرة لتزين.
مقادير الحشو:
- 2/1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2/1 كوب سمن.
- 2/1 كيلو تمر مفروم.
طريقة التحضير:
- قومي بإذابة الخميرة في الماء الفاتر وتركيها جانباً حتى تتفاعل.
- يتم وضع القيق في العجان الكهربائي ويضاف له ريحة الكحك والسمن وابدئي في خلط المكونات مع بعضهم جيداً.
- يتم ترك المكونات حتى أن تهدأ ويضاف لها الحليب والخميرة وتخلط مرة أخرى.
- ارفعي العجينة من العجان وضعيها في وعاء وتغطى وانتظري ساعة حتى أن ترتاح وتتخمر.
- في هذا الوقت قومي بتحضير حشو الكحك فضعي التمر في وعاء وأضيفي إليه السمن والقرفة.
- اخلطيهم سوياً ويتم تشكلها في صورة كرات صغيرة الحجم.
- ثم تأتي بالعجينة وعجنيها مرة أخيرة ثم تأخذين منها قطعة صغيرة يتم لفها لتكون كرة.
- قومي بعمل تجويف بمنتصفها ضعي به الحشو ثم تلف مرة أخرى ويتم وضعها في قالب الكحك لتأخذ زخرفة أو يمكن استخدام المنقاش.
- يتم اشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم احضري صينية الفرن ادهنيها بقليل من السمن ثم يرص بها حبات الكح مع مراعاة ترك مسافة بينهم.
- ضعيه في الفرن وانتظري حوالي 25 دقيقة حتى أن ينضج ويصبح باللون الذهبي.
- بعد أن ينضج تماماً تخرج الصينية من الفرن وتركيه حتى أن يبرد.
- يتم حفظه في عبوة نظيفة حتى وقت التقديم.
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