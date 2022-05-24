بدون فرن اصنعي أصابع جوز الهند بالشكولاتة بطعم لذيذ أحلى من محلات الحلواني

أصابع جوز الهند بالشكولاتة من أجمل الحلويات التي تقدم في جميع المناسبات وأعياد الميلاد، وتتميز بخفة قوامها وطعمها المميز الجميل الذي يجذب عدد كبير من الناس إليها، وهى من الحلويات الباردة سهلة التحضير وتستطيع ربات البيوت القيام بصنعها في المنزل بدل من شرائها من محلات الحلواني، وهى حلوي جميلة الشكل وطعمها يختلف عن الحلويات الأخرى، وكثير من الناس يرغبون في تناولها بجانب الشاي أو القهوة أو العصائر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفي الإخباري، على طريقة عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة اللذيذة بطعم روعة أحلى من محلات الحلواني بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة

تحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

2 كوب من جوز الهند.

ربع كوب من الحليب البارد.

نصف كوب من الحليب المكثف.

250 جرام من الشكولاتة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع جوز الهند بالشكولاتة بطعم لذيذ أحلى من محلات الحلواني وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء من الزجاج ونضع به جوز الهند، والحليب المكثف، والحليب السائل، ثم نقلبهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل العجينة. نقوم بإحضار صينية كبيرة ونفرشها بورق الزبدة، ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم ونتركها جانبًا. نحضر وعاء أخر ونضع بها الشوكولاتة والزيت ونقلبهم مع بعض، ثم نضع الوعاء على حمام من البخار حتى تذوب الشكولاتة تماماً. نرفع الوعاء من على الماء الساخن، ثم نقوم بغمس أصابع جوز الهند في الشوكولاتة ونرصها مرة أخرى على الصينية. نقوم بوضع باقي كمية الشوكولاتة في كيس من البلاستيك، ثم نقوم بعمل فتحة صغيرة بالكيس ويتم تزيين أصابع الشكولاتة. نقوم بوضع الصينية داخل الثلاجة ونتركها مدة نصف ساعة كاملة حتى تتماسك الأصابع تمامًا، ثم نخرجها من الثلاجة ونضعها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل أصابع جوز الهند بالشكولاتة

توجد نصائح بسيطة يجب اتباعها عند عمل الحلويات الباردة بالمنزل وهى كما يلي:-