كريم النشا والنعناع أفضل كريم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم النشا والنعناع ، من الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والتخلص منها نهائياً، وهذا الكريم يتم تحضيره من خلال مكونات طبيعية وفعالة جداً في العناية بالبشرة والحفاظ عليها، فالكثير من السيدات والفتيات يعانون من الكثير من المشاكل التي تصيب البشرة مثل البقع الداكنة أو الآثار التي يتركها حب الشباب أو البقع التي تظهر في الوجه نتيجة التعرض للشمس، فكل هذه المشاكل يمكن التخلص منها وذلك باستخدام هذ الكريم الطبيعي الفعال جداً في توحيد لون البشرة وتبيضها، وتعد الكريمات الطبيعية هي من أفضل أنواع الكريمات التي يتم استخدامها للبشرة فهي لا تضر البشرة في شيء ولا تترك أي آثر بعد استخدامها بل هي تفيد البشرة وتغذيها وتعمل على تجديد خلايا الجلد، وتوجد أنواع عديدة منها ومختلفة ينصح باستخدامها العديد من خبراء التجميل والعناية بالبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والنعناع لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً.

مكونات عمل كريم النشا والنعناع

يتكون الكريم من مكونات طبيعية وقوية جداً وفعالة في تفتيح البشرة والعناية بها وهي كما يلي:ـ

نصف حزمة من أوراق النعناع. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من بذور الكتان. كوب صغير من الماء. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم النشا والنعناع بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نحضر أوراق النعناع ونغسلها جيداً بالماء حتي نتخلص من الأتربة العالقة بها. ثم نقوم بأخذ أوراق النعناع فقط دون العيدان، توضع أوراق النعناع في الخلاط، ثم نضيف إليها كوب من الماء ثم نخلط المكونات جيداً حتي يصبح لدينا خليط ناعم جداً. نقم بتصفية الخليط جيداً باستخدام مصفاة سلك، ثم نأخذ مصفى أوراق النعناع ويضع في وعاء قابل للطهي. ثم نضيف إليه ملعقة من النشا، ثم نخلط النشا مع المكونات حتي يذوب تماماً. ثم نقوم بوضع الوعاء على النار ونتركه يغلي على نار هادئة مع مراعاة التقليب المستمر حتي نحصل على قوام كريمي. نطفئ النار ثم نسكب الخليط في طبق حتي تهدئ حرارته، ثم نقوم بتجهيز وعاء آخر نضيف به بذور الكتان ونضيف إليها كوب من الماء. ثم نرفع الخليط على نار ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق حتي نحصل على جل بذور الكتان. نرفع الخليط عن النار ثم يصفى حتي نحصل على جل بذور الكتان فقط نأخذ كمية جل بذور الكتان ثم تضاف إلي خليط النعناع والنشا السابق. ثم نمزج المكونات بشكل جيد حتي تتجانس مع بعضها البعض، ثم نضيف إلي الخليط ملعقة من زيت اللوز ونمزج المكونات مرة أخرى جيداً حتي يتجانس الخليط تماماً. ثم يسكب الخليط في عبوة صغيرة ويحكم الغلق ثم نحتفظ به داخل الثلاجة لمدة أسبوع كامل.

طريقة الاستخدام