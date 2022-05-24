نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم كل النساء.. زيت الزيتون مع الزبادي يصنع المعجزة حتي لو عمرك 70 سنة هترجعلك شبابك من تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف زيت الزيتون منذ القدم بمدى فوائده العظيمة فهو يمنح الجسم البياض اللازم له ويساعد في التخلص من أثار الحبوب ويحفز من التخلص من البقع وتفتيح الأماكن الداكنة لذلك هو من أهم الزيوت الطبيعية الموجودة حولنا ونجد أيضا الزبادي الذي يصنع من الألبان له كثير من الفوائد المهمة للبشرة فيحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات ويساعد على تفتيح البشرة أيضا ويحافظ عليها وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة والتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال..

وصفة الزيتون مع الزبادي

تكون هذا الوصفة من أهم الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة وتقليل نسبة التجاعيد الموجودة في الجسم وتتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية سهلة جدا متوفرة في كل منزل وسوف نوضح مكوناتها وطريقة عملها من خلال النقاط التالية..

زبادي.

زيت زيتون.

2 ملعقة ماء ورد.

ملعقة خميرة.

طريقة تحضير وصفة الزيتون مع الزبادي

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجد أنه يتم تحضيرها بسهولة فسوف نتعرف على طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر كوب الزبادي ونضع عليه ماء الورد ونقوم بتقليب المكونات جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع الخميرة مع استمرار التقليب حتى تتجانس المكونات.

نضع زيت الزيتون مع استمرار التقليب ونقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه حتى تتشرب البشرة جميع المكونات.

سوف نلاحظ أن البشرة أصبحت بيضاء وذات شكل مثالي.

وصفة الزيوت الطبيعية

تكون وصفة الزيوت الطبيعية من الوصفات المهمة للبشرة وتساعد في التخلص من التجاعيد وتصغير السن وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

زيت زيتون.

زيت قرنفل.

زيت سمسم.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

نضع مقدار متساوي من كل زيت من الزيوت الموجودة أي بمثابة ملعقة وتوضع الزيوت في وعاء.

نقلب الزيوت معا ونضعها على البشرة ونتركها لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بغسلها.

وتعمل تلك الوصفة على مد الجسم بالكولاجين الطبيعي الذي تحتاج إليه وتساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها تماما.

تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا لكي نحصل على نتائج هائلة

خلطة تبييض اليدين والقدمين

كما يمكن تفتيح وتقشير الرجلين باستخدم طريقة أخري هي وضع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من السكر مع ملعقة من النشا ثم قومي بوضع هذا الخليط على اليدين والقدمين شوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة للرجلين يساعد على الحصول على قدمين مثل الاطفال بكل سهوله وتعمل على تقشر الجلد الميت والبقع الداكنه والتخلص من التشققات للابد في وقت قصير جدا باستخدم هذه الطريقة السحرية