انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تؤكد تسجيل 131 اصابة بجدري القرود والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن تسجيل 131 إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى الآن، و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة حول العالم، مؤكدة أنها تعقد اجتماعا بحثيا لدعم الدول الأعضاء، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.

واشارت المنظمة الى إمكانية احتواء جدري القرود، موضحة ان أعراض جدري القردة تشمل، الحمى وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه، مبينة انه لا يوجد علاج بعد للمرض لكن العوارض تنتهي عادة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويعد المرض منتشرا في 11 دولة أفريقية.

واضافت ان الفيروس يمكن أن يتسبب بالمرض الشديد في أوساط مجموعات معينة مثل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.

ويرتبط هذا المرض بالجدري ولكنه عادة ما يكون أخف، لاسيما سلالة غرب أفريقيا من الفيروس التي تم رصدها في إصابة بالولايات المتحدة والتي يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنها نحو واحد في المائة.

ومن جهته، أكد مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبودي أن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القردة خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، مشيرا الى إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وقال بيبودي:" الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع رويترز إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًا".

وجاءت تصريحات بيبودي بينما أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القردة.

وقالت الحكومة الألمانية الاثنين إنها تدرس الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالتطعيمات، ومنحت بريطانيا التطعيمات للعاملين لديها في مجال الرعاية الصحية.