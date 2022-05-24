بقرص واحد من الصيدلية ودعي الصراصير والنمل والذباب وحشرات الصيف في 3ساعات

الحشرات من أكثر الأشياء التي قد تسبب التوتر والقلق لكل ربة منزل، وخاصتًا في فصل الصيف الذي تبدأ فيه الحشرات بالظهور بشكل كبير كميات قد يصعب السيطرة عليها بطرق التنظيف التقليدية، ومنهم النمل والصراصير والذباب والناموس، وكل ذلك يمكن التخلص منه الان بطريقة بسيطة وطبيعية ولا تسبب أي أضرار لصحة أفراد الأسرة، وخاصتًا الأطفال، وذلك على عكس المبيدات التي ينبعث منها روائح تسبب العديد من الأمراض بمجرد استنشاقها وهذه الطريقة هي ماجئنا لكم بها في هذا المقال.

طريقة استخدام قرص الأسبرين للتخلص من الحشرات في المنزل بكل سهولة

من المتعارف عليه استخدام الأسبرين لتسكين الألم في الجسم وعلاج بعض الامراض، ولكن فوائد الأسبرين لن تتوقف على ذلك فله فوائد أخرى وهي التخلص من الحشرات التي قد تتواجد في المنزل بكمية كبيرة من خلال عمل خلطة بسيطة وهي كالآتي:

المكونات:

قرص واحد من الأسبرين.

ملعقة من القرفة.

قطرات من الخل.

قطرات من المياه.

طريقة التحضير