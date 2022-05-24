طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت هتبقي مقرمشة وهشة وخفيفة على المعدة

طريقة قلي البطاطس بدون زيت، لكي تتم أي عملية قلي لازم أن تتوفر كمية كبيرة من الزيت لقلي المواد ومن المعروف أن البطاطا من أكثر أنواع الأغذية التي يوجد أكثر من وصفة وأكثر من شكل لتحضيرها مثل البطاطس المسلوقة والبطاطس المهروسة والمشوية وأيضاً البطاطس المقلية، وعندما نذكر البطاطس المقلية يجب أن نذكر وعاء يحتوي على كمية كبيرة من الزيت ولكن توجد طريقة أخرى لقلي البطاطس باستخدام كمية صغيرة جداً من الزيت لا تتجاوز هذه الكمية حجم معلقة طعام واحدة لتقوم بقلي كمية تكفى لحوالي ثلاث أشخاص.

طريقة قلي البطاطس بدون زيت

يوجد أكثر من طريقة لقلي البطاطس ولكن أكثر الناس تبحث عن طريقة سهلة لقلي البطاطس بدون استخدام كمية كبيرة من الزيت، وهذه الطريقة عبارة عن:

المكونات:

حبة بطاطس كبيرة، ويمكن استخدم كمية كبيرة من البطاطس ولكن يجب أن تتوافق كمية البطاطس مع كمية المكونات التالية.

لتر ماء مغلي.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

ومعلقة كبيرة زعتر.

معلقة صغيرة ثوم بودرة.

ومعلقة صغيرة دقيق نشا.

معلقة صغيرة واحدة ملح طعام.

خطوات تحضير البطاطس بدون نقطة زيت