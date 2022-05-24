طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت هتبقي مقرمشة وهشة وخفيفة على المعدة

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طريقة قلي البطاطس بدون زيت، لكي تتم أي عملية قلي لازم أن تتوفر كمية كبيرة من الزيت لقلي المواد ومن المعروف أن البطاطا من أكثر أنواع الأغذية التي يوجد أكثر من وصفة وأكثر من شكل لتحضيرها مثل البطاطس المسلوقة والبطاطس المهروسة والمشوية وأيضاً البطاطس المقلية، وعندما نذكر البطاطس المقلية يجب أن نذكر وعاء يحتوي على كمية كبيرة من الزيت ولكن توجد طريقة أخرى لقلي البطاطس باستخدام كمية صغيرة جداً من الزيت لا تتجاوز هذه الكمية حجم معلقة طعام واحدة لتقوم بقلي كمية تكفى لحوالي ثلاث أشخاص.
طريقة قلي البطاطس بدون زيت
يوجد أكثر من طريقة لقلي البطاطس ولكن أكثر الناس تبحث عن طريقة سهلة لقلي البطاطس بدون استخدام كمية كبيرة من الزيت، وهذه الطريقة عبارة عن:
المكونات:
- حبة بطاطس كبيرة، ويمكن استخدم كمية كبيرة من البطاطس ولكن يجب أن تتوافق كمية البطاطس مع كمية المكونات التالية.
- لتر ماء مغلي.
- معلقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ومعلقة كبيرة زعتر.
- معلقة صغيرة ثوم بودرة.
- ومعلقة صغيرة دقيق نشا.
- معلقة صغيرة واحدة ملح طعام.
خطوات تحضير البطاطس بدون نقطة زيت
- نقوم أولاً بتقطيع البطاطس إلى أصابع صغيرة الحجم، وبعد ذلك نضعها في ماء مغلي لمدة لا تقل عن دقيقتين.
- وبعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس من الماء بشكل جيد جداً ونتركها فترة مكشوفة في الهواء لمدة نصف ساعة حتى تتخلص. البطاطس بشكل نهائي من الماء الزائد الذي يوجد بها نتيجة السلق.
- بعد ذلك نقوم بخلط البطاطس بزيت الزيتون وباقي التوابل من الزعتر والنشا والملح والثوم البودرة.
- وبعد ذلك نقوم بوضع البطاطس في صينية وندخلها إلى الفرن على نار متوسطة لمدة لا تقل عن تلت ساعة ولا تزيد عن نصف ساعة.
- ويفضل أن تؤكل البطاطس مباشر وهي ساخنة، وأيضاً يجب استخدام صينية الفرن من النوع الذي لا يلتصق لها شيء وذلك لأن البطاطس مشبعة بالنشا والنشا تمتلك خاصية الالتصاق بشكل كبير.
- ولكي نتجنب التصاق البطاطس في الصينية يجب أن تكون هذه الصينية تمتلك بعض المواصفات الخاصة مثل المواصفات التي قد قمنا بذكرها فوق.
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