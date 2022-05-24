نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماكينة و بنص كيلو دقيق عملت 2كيلو بسكويت هش وخفيف زي اشهر الحلات طعمة روعه في المقال التالي
بسكويت هش وخفيف، إن البسكويت من أهم المخبوزات الشرقية ألذيذة المحببة التي تقدم في المناسبات والأعياد ويشتهي تناولها العديد من الأفراد على وجبة الإفطار مع المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة ويمكن تحضير البسكوت بنكهات مختلفة وهى وتحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة لإعداده التي نتعرف عليها في مقالنا اليوم.
بسكويت هش وخفيف
مكونات بسكويت بدون ماكينة ومقرمش مثل المحلات خلال 10دقائق
- نصف كيلو دقيق
- زبدة
- بكينج بودر
- 2بيضة كبيرة
- كوب سكر
- فانيليا
- نصف كوب حليب
طريقة تحضير البسكويت بكيلو دقيق
- يتم وضع السكر مع الزبدة ويتم مزجهم جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي
- ثم يتم وضع البيض مع الاستمرار في الضرب ثم يتم وضع الفانيليا
- ويتم مزج المكونات جيدا ثم يتم وضع الحليب
- ويتم خلط المكونات وضربها جيدا في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس،
- ثم يتم وضع الدقيق على البكينج بودر ويتم إضافته على الخليط السابق ثم يتم المزج جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- وبعد ذلك يتم أحضار أناء معد لدخول الفرن ويتم وضع ورق الخبز فيه
- ثم يتم تشكيل البسكويت بالشكل المرغوب فيه ثم يتم وضعه في الإناء
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويدخل الفرن حتى نحصل اللون الذهبي ويقدم بجوار الشاي أو اللبن.
بسكوت الزبدة الفاخر
طريقة تحضير بسكوت الزبدة الفاخر
- يتم وضع رف الفرن في نصفه ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية
- ويتم إعداد أواني الخبز ثم يتم إعداد عجينة البسكويت من خلال وضع المواد الجافة مع بعض وخلطها جيدا
- ثم يتم وضع السكر والفانيليا والزبدة في الخلاط الكهربائي وضربهم جيدا
- ثم نضع البيض ونستمر في الضرب لمدة 3 دقائق ثم نضع الخليط على المواد الجافة
- ونمزج حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم يتم تشكيل العجينة بالشكل المرغوب فيه
- ووضعه في أناء معد لدخول الفرن ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يأخذ اللون الذهبي ويقدم مع وضع السكر والزبيب على وجهه.
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