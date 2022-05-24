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بسكويت هش وخفيف، إن البسكويت من أهم المخبوزات الشرقية ألذيذة المحببة التي تقدم في المناسبات والأعياد ويشتهي تناولها العديد من الأفراد على وجبة الإفطار مع المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة ويمكن تحضير البسكوت بنكهات مختلفة وهى وتحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة لإعداده التي نتعرف عليها في مقالنا اليوم. بسكويت هش وخفيف مكونات بسكويت بدون ماكينة ومقرمش مثل المحلات خلال 10دقائق نصف كيلو دقيق

زبدة

بكينج بودر

2بيضة كبيرة

كوب سكر

فانيليا

نصف كوب حليب طريقة تحضير البسكويت بكيلو دقيق يتم وضع السكر مع الزبدة ويتم مزجهم جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي

ثم يتم وضع البيض مع الاستمرار في الضرب ثم يتم وضع الفانيليا

ويتم مزج المكونات جيدا ثم يتم وضع الحليب

ويتم خلط المكونات وضربها جيدا في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على خليط متجانس،

ثم يتم وضع الدقيق على البكينج بودر ويتم إضافته على الخليط السابق ثم يتم المزج جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

وبعد ذلك يتم أحضار أناء معد لدخول الفرن ويتم وضع ورق الخبز فيه

ثم يتم تشكيل البسكويت بالشكل المرغوب فيه ثم يتم وضعه في الإناء

ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويدخل الفرن حتى نحصل اللون الذهبي ويقدم بجوار الشاي أو اللبن. بسكوت الزبدة الفاخر طريقة تحضير بسكوت الزبدة الفاخر يتم وضع رف الفرن في نصفه ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية

ويتم إعداد أواني الخبز ثم يتم إعداد عجينة البسكويت من خلال وضع المواد الجافة مع بعض وخلطها جيدا

ثم يتم وضع السكر والفانيليا والزبدة في الخلاط الكهربائي وضربهم جيدا

ثم نضع البيض ونستمر في الضرب لمدة 3 دقائق ثم نضع الخليط على المواد الجافة

ونمزج حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم يتم تشكيل العجينة بالشكل المرغوب فيه

ووضعه في أناء معد لدخول الفرن ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يأخذ اللون الذهبي ويقدم مع وضع السكر والزبيب على وجهه. عمر شويل - جدة بدون ماكينة و بنص كيلو دقيق عملت 2كيلو بسكويت هش وخفيف زي اشهر الحلات طعمة روعه - ثقفني

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