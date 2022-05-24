نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثلاث أيام فقط اصنعي خلطة الكوكاكولا السحرية لتبييض المناطق الحساسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خلطة الكوكاكولا من الخلطات السحرية التي تعمل على تبييض وتفتيح الأماكن الداكنة والمناطق الحساسة بشكل ملحوظ، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة لشراءه من الخارج بثمن باهظ، فهناك كثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتبييض المناطق الحساسة وجعلها بيضاء كالحليب، كما تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النشا والكوكاكولا والأسبرين ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعطي البشرة الحيوية واللمعان والنضارة كما انه مقشر قوي للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة الكوكاكولا للتبييض بشكل فوري في المنزل. مكونات خلطة الكوكاكولا للتبييض تتكون خلطة الكوكاكولا للتبييض بمكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- ملعقتان كبيرتان من الكولا

حبة من الأسبرين

ملعقة كبيرة من الشوفان.

قليل من الكولا.

ملعقة من النشا. طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل خلطة الكوكاكولا للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الاسبرين ثم نضيف ملعقتان من الكولا ونقلب جيدا حتى تذوب حبة الاسبرين. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من النشا مع التحريك المستمر، ثم نضيف ملعقة من الشوفان ونقلب جيدا. ثم نقوم بإضافة القليل من الكولا حتى يسهل الخلط ونحصل على خليط كريمي. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة تطبيق سهلة لعمل خلطة الكوكاكولا للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بتطبيق الخلطة على الأماكن الداكنة ونقوم بعمل مساج بأطراف الأصابع على شكل حركة دائرية على البشرة.

ثم نترك يجف قليلا بعد ذلك نفركه ونغسل البشرة بالماء الفاتر مع الاستمرار على هذه الخلطة ثلاثة أيام متتالية حتى نحصل على نتيجة مدهشة. فوائد النشا للبشرة هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- يتخلص من الزيوت الزايدة بالبشرة لأصحاب البشرة الدهنية.

يعالج الطفح الجلدي لاحتواءه على خصائص مضادة للإلتهابات.

يطهر الوجه ويزيل خلايا الجلد الميتة.

يخفف من البقع الداكنة في البشرة ويفتحها بشكل ملحوظ.

يقلل من حب الشباب وظهور البثور والرؤوس السوداء.

يتخلص من حروق الشمس المزعجة والآثار الناتجة عنها. فوائد الشوفان للبشرة هناك عدة فوائد للشوفان على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل الشوفان على ترطيب البشرة حيث يحتوي على ألياف تعمل على ترطيبها. يمدها بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة. يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة. يساعد في التخلص من الأكزيما والصدفية ويعالج التهيج. يعمل على توحيد لون البشرة. يعالج حروق الشمس المزعجة. يعمل على التخلص من الرؤوس السوداء.

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