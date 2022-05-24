بياض الثلج مع كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة

كريم لبان الذكر والنشا ، يعتبر هذا الكريم من الكريمات الطبيعية والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء، ويتكون هذا الكريم من الاعشاب الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتدخل ضمن مستحضرات التجميل الفعالة، ويعتبر هذا الكريم خالي من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة فيما بعد، ويمكن استخدام لتفتيح المناطق الحساسة، ويتكون هذا الكريم من النشا الذي يعمل على شد البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة وخالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة فيما بعد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والنشا

يتكون كريم لبان الذكر والنشا من بعض المكونات التي تعطي البشرة النضارة والبياض وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به لبان الذكر والماء ونضعه على النار حتي يغلي جيداً. ثم نضيف بعد ذلك النشا ونقلب جيداً حتى يتغير الخليط ويصبح سميكاً. بعد ذلك قومي برفع الخليط من النار ونتركه حتي يبرد تماماً ثم نطبقه على الوجه لمدة نصف ساعة. بعد انتهاء المدة اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه جيداً بمنشفة نظيفة. سوف تلاحظين الفرق من اول استخدام وتكرار الماسك مرتين بالأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

نصائح قبل وضع الكريم

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام الكريم وهي كالآتي:-