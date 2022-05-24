طريقة عمل الأرز بالبشاميل.. طبق يعشقه الجميع ويشرف مائدتك

عمل الارز بالبشاميل، الأرز بالبشاميل من الأكلات الذي لا يعرفها الكثير ولكنه يتميز بطعم لذيذ ورائع، لأنه يحتوي على العديد من المكونات اللذيذة، وهناك العديد يبحثون عن طريقة سهله لعمل الأرز بالبشاميل في المنزل، معنا سنقدم لكم أفضل طريقة لعمل الأرز بالبشاميل بكل سهولة.

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طريقة عمل الأرز بالبشاميل

يوجد العديد من الوصفات لعمل الأرز بالبشاميل ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لعمل الأرز بالبشاميل

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

جزرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

بصله صغيرة مفرومه.

فلفل اسود مطحون.

ملح.

كوب من الأرز.

فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة.

مكونات خلطة البشاميل

كوب دقيق.

٢ بيض.

توابل.

ملعقة كبيرة سمنه.

ربع كوب لبن.

جبنه موتزريلا.

ربع كوب من المرقة (شربة).

طريقة تحضير خلطة البشاميل

نقوم بوضع السمنة في إناء على النار ثم نقوم بوضع الدقيق مع التقليب لمدة عشر دقائق ثم نضع الشربة ونقلب حتي يتجانس الدقيق مع الشربة ثم نضع التوابل ونقلب.

ثم بعد ذلك نقوم برفع الاناء من على النار ثم نضع اللبن ونقلب مره اخرى ثم نترك يبرد قليلًا ثم نضع البيض مع الفلفل الأسود ويقلب جيدًا ويترك جانبًا.

طريقة تحضير الحشو

نقوم بوضع الزيت في اناء على النار ثم نضع البصل المبشور ويقلب لمدة خمس دقائق ثم نقوم بوضع الفلفل الأخضر والتوابل ويقلب لمدة دقيقتين، وبعد ذلك نضع اللحمة المفرومة ويقلب جيدًا ثم نضع الجزر ويقلب مرة اخرى ثم نضع ربع كوب صغير ماء ويترك حتى النضج.

طريقة تحضير الأرز

نضع ثلاث ملاعق زيت في اناء على النار ويغسل الأرز ثم يصفي ويوضع على الزيت مع التقليب المستمر لمدة عشر دقائق ثم نقوم بوضع كوب ونصف من الشربة وعندما يغلى تهدئ النار ويترك حتي النضج.

طريقة تجهير الأرز بالبشاميل