نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة بسيطة وغير مكلفة لعمل المكرونة المبكبكة الليبية في المنزل بخطوات سهلة وطعم مميز في المقال التالي
المكرونة المبكبكة هي إحدى الاطباق الشعبية الليبية والتي لها شكل وطعم رائع احبه الكثير من الناس، وهو يشبه إلى حد كبير الطريقة المكسيكية المكرونة بمرقة الطماطم، ويمكن تجهيز هذا الطبق أما باللحم والدجاج أو بدون كوجبة اقتصادية لذيذة وسوف تنال اعجاب جميع أفراد الأسرة، وطريقة التحضير سوف نعرضها لكم خلال متابعتكم لهذا المقال.
طريقة عمل المكرونة المبكبكة في المنزل بطعم مميز
اصنعي اشهي الاكلات المختلفة التي يمكنك من خلالها تغير الروتين المعتاد، وسوف يستمتع بها كل أفراد عائلتك بالتأكيد كما أنها من الأكلات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- كيلو من المكرونة العقل الصغيرة.
- بصلة كبيرة الحجم مقطعة مكعبات.
- قرنان من الفلفل الرومي مقطعه مكعبات صغيرة.
- ١ قرن فلفل حار.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعم.
- ملعقتان من صلصة المعجون الجاهزة.
- لتر من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة.
- رشة من الزنجبيل، رشة بسيطة من القرفة، رشة جنزبيل بودرة.
- مكعب مرقة دجاج.
طريقة التحضير
- في البداية احضري وعاء مناسب وقومي بوضع ملعقة من السمن واتركي السمن حتى يسخن ويذوب.
- أضيفي البصل وقومي بتقليبه حتى يتغير لونه ثم أضيفي إليه مرقة الدجاج مع إضافة الملح والفلفل الأسود.
- يمكنك بعد ذلك إضافة الفلفل النوعين إلى الخليط وقومي بالتقليب جيدًا حتى يذبل ايضًا الفلفل الاخضر.
- أضيفي الثوم وقلبي مرة أخرى حتى يتغير لونه ويندمج مع المكونات واتركيه لمدة دقيقة، ثم قومي بوضع معجون الطماطم الجاهزة وقلبي كل المكونات مع بعض.
- ثم أضيفي عصير الطماطم وقلبي كل المكونات واتركيها حتى يتم تسبيكها وتقل الكمية الموجودة.
- أضيفي جميع البهارات التي تم تحضيرها الفلفل الأسود، والزنجبيل والقرفة، والبهارات المختلفة.
- ثم أضيفي بعد ذلك المكرونة وقومي بالتقليب جيدًا، أضيفي بعد ذلك كمية مناسبة من الشوربة إلى المكونات، اتركيها حتى تغلي.
- ارفعي الوعاء من النار واتركيها حتى تنضج تمامًا على درجة حرارة الخليط.
- يمكنك إضافة القليل من الشوربة في حالة امتصاص المكرونة بالشوربة بالكامل.
- هكذا قد تم نضج المكرونة المبكبكة، وأصبحت جاهزة على التقديم.
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