طريقة بسيطة وغير مكلفة لعمل المكرونة المبكبكة الليبية في المنزل بخطوات سهلة وطعم مميز

المكرونة المبكبكة هي إحدى الاطباق الشعبية الليبية والتي لها شكل وطعم رائع احبه الكثير من الناس، وهو يشبه إلى حد كبير الطريقة المكسيكية المكرونة بمرقة الطماطم، ويمكن تجهيز هذا الطبق أما باللحم والدجاج أو بدون كوجبة اقتصادية لذيذة وسوف تنال اعجاب جميع أفراد الأسرة، وطريقة التحضير سوف نعرضها لكم خلال متابعتكم لهذا المقال.

طريقة عمل المكرونة المبكبكة في المنزل بطعم مميز

اصنعي اشهي الاكلات المختلفة التي يمكنك من خلالها تغير الروتين المعتاد، وسوف يستمتع بها كل أفراد عائلتك بالتأكيد كما أنها من الأكلات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كيلو من المكرونة العقل الصغيرة.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة مكعبات.

قرنان من الفلفل الرومي مقطعه مكعبات صغيرة.

١ قرن فلفل حار.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعم.

ملعقتان من صلصة المعجون الجاهزة.

لتر من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

رشة من الزنجبيل، رشة بسيطة من القرفة، رشة جنزبيل بودرة.

مكعب مرقة دجاج.

طريقة التحضير