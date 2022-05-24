نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زبادي الخلاط أسرع طريقة لعمل الزبادي بدون ما يخمر في البيت وممكن إضافة أطعمة من الفواكه عليه في المقال التالي

يدخل اللبن الزبادي في العديد من المشروبات المغذية لأطفالك، وتمتاز تلك المشروبات بأنها مدهشة ولذيذة وسهلة التحضير، كما إن زبادي الخلاط من أحد المشروبات سريعة التحضير والتي هي ممتازة للتغلب على حر الصيف ويمكن تحضيرها بنكهات مختلفة، وله العديد من الفوائد للجهاز الهضمي ولجسم الإنسان ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل من خلال وصفات سنوضحها لكي. طريقة عمل زبادي الخلاط مكونات تحضير مشروب الزبادي: كوب من الماء البارد.

كوب من لبن الزبادي السادة.

كوب من الصودا.

مشروب غازي غير ملون (اختياري). طريقة عمل زبادي الخلاط: يتم وضع لبن الزبادي في الخلاط الكهربائي.

ثم يتم تشغيله على سرعة بطيئة جدا لعدة ثوان.

ثم يتم إضافة الماء إلى اللبن حتى يمتزجوا جيدا.

ثم يتم وضع الخليط في أكواب التقديم حتى منتصفها.

ويتم إضافة المشروب الغازي حتى يتم امتلاء الكوب.

تكفى هذه الوصفة ثلاثة أشخاص. زبادي الخلاط بالفانيليا مكونات تحضير مشروب الزبادي: كوبان من الزبادي.

نصف لتر من اللبن المثلج.

سكر حسب الرغبة.

القليل من الفانيليا. طريقة عمل زبادي الخلاط بالفانيليا: يتم وضع الزبادي واللبن المثلج والسكر والفانيليا في الخلاط الكهربائي.

ويتم بعدها خلط المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم يتم تقديمها في الأكواب، وتكفي هذه الوصفة شخصان. زبادي الخلاط بالفواكه مكونات تحضير مشروب الزبادي: كوب من المثلجات بطعم الفانيليا.

علبتان من اللبن الزبادي.

كوب من الفراولة المقطعة.

كوب من الكيوي

تفاحة.

كوب من التوت البري.

مكعبات من الثلج.

معلقتان من العسل الطبيعي. طريقة عمل زبادي الخلاط بالفواكه: يتم وضع الفراولة والكيوي والتوت والتفاح في الخلاط الكهربائي، ثم يتم تشغيله على سرعة متوسطة حتى يتم هرس جميع الفواكه سويا.

ثم يتم إضافة اللبن الزبادي والمثلجات إلى الفواكه، ثم يتم خلطهم جيدا مع باقي المكونات.

ثم يتم وضع مكعبات الثلج في الخلاط، ويتم خلطها مع باقي المكونات حتى يتم هرس قطع الثلج أيضا.

ثم يتم تقديم الخليط في أكواب ويمكن تزيينه بورقات النعناع أو بالقليل من شوكولا النوتيلا، ومن الجدير بالذكر أن ذلك المشروب بكفي لثلاثة أشخاص. عمر شويل - جدة زبادي الخلاط أسرع طريقة لعمل الزبادي بدون ما يخمر في البيت وممكن إضافة أطعمة من الفواكه عليه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زبادي الخلاط أسرع طريقة لعمل الزبادي بدون ما يخمر في البيت وممكن إضافة أطعمة من الفواكه عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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