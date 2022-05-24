نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكفتة المشوية الحارة مقاديرها وخطواتها بالتفصيل في المقال التالي

نقدم لكم طريقة الكفتة المشوية الحارة بكل خطواتها وتفاصيلها التي تساهم في إنجاح الوصفة والحصول على أفضل النتائج بعد تمام النضج، فالكفتة بشكل عام وبكل أشكالها طعام مميز غني بالبروتين ومناسب تناوله للجميع مثلًا الأطفال الذين لا يتناولون اللحوم في أشكالها الأخرى أو كبار السن ممن يجدون صعوبة في مضغ الطعام والمشويات تعتبر أكثر صحية من طرق أخرى في الطهي مثل القلي في الزيوت النباتية. مقادير الكفتة المشوية الحارة تحدد الكميات وفقًا لكمية اللحم المفروم المتوفرة وحسب الرغبة كما يمكن الاستغناء عن أي نوع توابل إذا لم يتوفر أو لمن لا يفضلون نكهته.

لحم مفروم أحمر مختلط ببعض الدهن.

ثوم مفروم.

بصل مفروم.

كزبرة جافة مطحونة.

كمون بودر.

نعناع جاف مطحون.

فلفل حار (شطة).

فلفل أسود.

عسل نحل.

معجون صلصة طماطم.

ملح.

القليل من الزيت.

أسياخ للكفتة. طريقة عمل الكفتة المشوية الحارة لعمل الكفتة المشوية الحارة في المنزل وتسويتها في مقلاة عادية أو شواية على البوتجاز نقوم بالآتي.

ضع اللحم المفروم الممزوج بالدهن في وعاء غائر مناسب للكمية ثم اخلطها جيدًا مع البصل والثوم المفرومين.

ثم قم بإضافة معجون صلصة الطماطم والملح والفلفل والكزبرة والكمون والنعناع والشطة اخلط التوابل مع اللحم جيدًا وأخيرًا قم بإضافة عسل النحل القليل فقط منه فهو يساعد في عملية الشوي وإعطاء لون مميز للكفتة.

بعد ما تتجانس كل المكونات وتصبح لديك عجينة متجانسة من اللحم قم بإحضار طبق صغير به القليل من الزيت.

بلل يديك بالزيت ثم قم بتشكيل الكفتة على الأسياخ المتوفرة لديك وبالحجم الذي تفضله.

بعد ذلك توضع في الثلاجة حتى تتماسك على الأقل ساعتين لتسهيل عملية الشوي فلا تتفكك من بعضها.

عند موعد تسوية الكفتة المشوية الحارة قم بإخراجها من الثلاجة وجهز مقلاة مناسبة يفضل أن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للالتصاق وفي حال توافر شواية بوتجاز فيفضل استخدامها.

ادهن المقلاة أو الشواية بالقليل من الزيت فقط دهن خفيف وضعها على درجة حرارة متوسطة وعندما تسخن قم بوضع أسياخ الكفتة عليها وقلبها كل 3 دقائق تقريبًا على كل وجه حتى تمام النضج من كل اتجاه. عمر شويل - جدة الكفتة المشوية الحارة مقاديرها وخطواتها بالتفصيل - ثقفني

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