نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. طريقة عمل صوص الكراميل أو التوفي بالحليب أحلي من الجاهز لتزيين جميع أنواع الحلويات في المقال التالي
يعشق الكثير منا الحلويات بمختلف أنواعها والتي تزين بصوص الكراميل أو صوص الشكولاتة ونجد أن صوص الشكولاتة يتم شرائه لعمل به أشهى الحلويات ولكن اليوم يمكن أن نحضر لكم صوص الكراميل بكل بساطة في المنزل ويكون طعمه لذيذ مثل المكونات الخارجية ويتميز الكراميل بطعمه اللذيذ والشهي ولونه الكراميل والمميز فهو يميل إلى البني لذلك سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة الكراميل في المنزل
عندما نقوم بتحضير الكراميل في المنزل سوف نجد أنه يحتاج إلى مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح مكوناته من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- كوب سكر.
- كوب لبن.
- ٢ ملعقة نشا.
- ٢ملعقة حليب.
- فانيليا.
طريقة تحضير الكراميل
يتم تحضير الكراميل بخطوات سهلة وبسيطة يمكن لجميع السيدات أن يقوموا بعملها وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر طاسة ونضع بها كوب السكر ونتركه حتى يكرمل ثم نقوم بتقليبه جيدا.
- نقوم بعد ذلك بوضع الحليب عليه مع استمرار التقليب.
- في حالة حدوث تكتلات نستمر في التقليب حتى يتم فكها بسهولة.
- نضع ملعقة الزبدة مع استمرار التقليب .
- نقوم بعد ذلك بأذابة ملعقتين النشا مع الحليب ثم نقوم بوضعهم على الخليط مع استمرار التقليب.
- وفي النهاية نضع الفانيليا لتعطي الخليط رائحة جيدة وسوف نلاحظ بأن الخليط قد تم عمله بكل سهولة وبساطة.
- نجد أن صوص الكراميل الذي قمنا بعمله في المنزل سوف يكون طعمه لذيذ وشهي ولا يحتوي على مواد حافظة يتم عمل به أشهى أنواع التورت والجاتوهات.
فوائد الحليب
يحتوي الحليب على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات والمعادن إلى جانب أنه يحتوي على فيتامين دال لذلك سوف نتعرف على أهم فوائده من خلال النقاط التالية..
- يحتوي على الكالسيوم الذي يغذي العظام.
- مفيد جدا للأطفال في بناء المخ والعضلات.
يحتوي على فيتامين دال الذي يساعد على منع الكساح والتخلص من لين العظام.
- يساهم في مد الجسم بالمعادن الفيتامينات اللازمة.
- يحافظ على ترطيب البشرة ويساعد في هضم الطعام بسهولة.
- يخلصنا من الحموضة ويعمل على التخلص من الإمساك.
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