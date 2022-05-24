“النيولوك في بيتك سهل” طريقة صبغ الشعر باللون البني الغامق بدون أكسجين أو مكون يضر شعرك أو فروة رأسك

طريقة صبغ الشعر باللون البني الغامق بدون أكسجين أو مكون يضر شعرك أو فروة رأسك حيث تتميز السيدات بلون شعرها الجذاب والمختلف، ويعتبر اللون البني أحد أهم الألوان التي تبحث عنه جميع السيدات خاصة إذا كانت بمكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية المضرة للشعر.

طريقة صبغ الشعر باللون البني الغامق بدون أكسجين

القهوة لها فوائد عديدة للعقل فهي تعمل على التنبيه والوقاية من مرض الزهايمر، كما تساعد القهوة في تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، والبقع الداكنة، كذلك لها عدة فوائد للشعر وتساعد في منح الشعر اللون البني الجذاب.

المكونات

نصف كوب من البن.

نصف كوب من البلسم.

فنجان من القهوة.

كوب من خل التفاح.

طريقة التحضير

أحضري طبق عميق وضعي به القهوة الجاهزة، مع إضافة البن المطحون.

أضيفي البلسم على القهوة والبن وقلبي جيدًا حتى تتداخل المكونات ببعضها البعض.

قومي بتقسيم الشعر إلى ٤ أقسام، ثم وزعي الخليط السابق على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم ارتدي قبعة الاستحمام.

اتركي الخليط لمدة ساعة تقريبا، ثم بعد ذلك اشطفي الشعر بخل التفاح حتى يتم التخلص من أي بواقي للبن.

تكرر هذه الوصفة مرتين بالشهر حتى يتم الحصول على اللون البني الذي ترغبين فيه.

وصفة الشاي لصبغ الشعر باللون البني

الشاي له فوائد عديدة للجسم، وهذا بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، الهامة للإنسان، كما يعمل على تقوية بصيلات الشعر، بالإضافة إلى ذلك يساعد الشاي في منح الشعر اللون البني المميز، والطريقة على النحو التالي:-

المكونات

٥ أكواب من الشاي الثقيل الجاهز الخالي من السكر.

كوب من البلسم.

كوب من خل التفاح.

طريقة التحضير