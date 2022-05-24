اسرار الهنود.. ملعقة واحدة ضعيها على الشامبو تنبت الفراغات وتطول الشعر لحد الركب وتعالج التساقط في 3 أيام

نجد أنه تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر القصير الذي لا يطول ويكون ضعيف غير كثيف لذلك قام الكثير من هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة إلى جانب إنبات الفراغات وقد تم تواجد حبوب تعمل كمسكن وتساعد في إنخفاض الحرارة وهذه الحبوب هي حبوب الأسبرين والتي تعرف باسم البروفين وتعمل على خفض درجة حرارة الجسم وتكون مسكن لتسكين الألم ولا يعلم أحد أن لهذه الحبوب فعالية كبيرة في تطويل الشعر وتكثيفه بسرعة كبيرة وبذلك سوف نوضح طريقة عمل وصفة حبوب الأسبرين للشعر وأهم فوائدها من خلال هذا المقال.

ملعقة واحدة لتطويل الشعر

نجد أن تلك الوصفة من أهم الوصفات الخاصة بالشعر وما يجهله الكثير من النساء أن الأسبرين يساعد على تطويل الشعر وسوف نوضح مكونات تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

٢ قرص اسبرين.

شامبو.

ماء.

بلسم.

طريقة تحضير وصفة الأسبرين

نجد أن لتحضير وصفة الأسبرين للشعر تتطلب خطوات سهلة وبسيطة يمكن للجميع عملها بكل سهولة في المنزل وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

نحضر حبات الأسبرين ونقوم بطحنهم حتى يصبحوا شكل البودى.

محضر وعاء ونضع به ملعقتين من الماء ونضع بهم الأسبرين ونقلبهم حتى يذوب الأسبرين في الماء.

نضع عليهم الشامبو الذي نقوم بالاستحمام به ونقلب الخليط جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على الشعر وغسل الشعر به ونتركه 10 دقائق على الشعر ثم نقوم بشطفه.

يتم وضع البلسم على الشعر ونقوم بشطفه بالماء بعد ذلك.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتائج هائلة.

سوف نلاحظ طول الشعر وكثافته في وقت قليل جدا.

فوائد الأسبرين للشعر

نجد أن للأسبرين فوائد علاجية كثيرة ولكن ما لا يعلمه الكثير بأنه له فوائد كثيرة خاصة بالشعر سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..