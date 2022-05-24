أقوى كريم طبيعي لتبيض اليدين وشد التجاعيد وجعلها ناصعة البياض

كريم طبيعي لتبيض اليدين وشد التجاعيد، يتعرض الكثير من الفتيات لاسمرار في اليدين وظهور التجاعيد عليها، لذلك يبحث الكثير من الفتيات والسيدات عبر الإنترنت على وصفات طبيعية للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت، ذلك دون الحاجة لشراء المواد الكيميائية غالية الأسعار التي تؤثر فيما بعد على الجلد، قد تحدث هذه المشكلة بسبب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، كما تكون بسبب عدم شرب مياه كثيرة طوال اليوم وتحدث التجاعيد عند التقدم في السن بشكل تدريجي، فيلزم العناية بجمال اليدين وتفتيحها فهي سر أنوثة المرأة وجمالها، فيتم إعداد الوصفات الطبيعية بمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ ويتم تحضيرها بشكل سريع وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا تابعونا.

كريم طبيعي لتبيض اليدين وشد التجاعيد

يمكنك إعداد كريم طبيعي في بضع ثواني لتبيض اليدين والرجلين وشد التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة، فهو مغذي للبشرة ويوحد لونها وتخلصك من تصبغات البشرة الداكنة، وذلك من خلال الآتي:

مقدار ملعقتين من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

القليل من الماء.

مقدار القليل من الليمون.

ملعقة من جل الصبار.

يتم إحضار وعاء ويتم خلط كافة المقادير.

تقوم بخلط المزيج جيدا للحصول على قوام متجانس.

يتم توزيع المزيج على اليدين بشكل كامل ويتم تركة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم غسل اليدين جيدا وتكرر الوصفة بشكل مستمر للوصول لأفضل النتائج.

فوائد الكريم الطبيعي لليدين

يوجد للوصفة الطبيعية فوائد عديدة وذلك من خلال الآتي:

لا يسبب أي ضرر على الجلد عند كثرة استعماله.

آمن عند استخدامه ولا يعرض الجلد تقشر أو للتصبغات فيما بعد.

يعمل على توحيد لون الجلد وتبيضه.

يمنح الجلد حيوية ونعومة تخلصك من التجاعيد عند المواظبة على استخدامه.

مناسب لكافة أنواع البشرة ولا يؤثر عليها بشكل سلبي.

عليك الاستمرار على الوصفة للحصول على افضل النتائج.

في الختام فقد تعرفنا كريم طبيعي لتبيض اليدين وشد التجاعيد ومقادير هذا الكريم وطريقة تحضيره في بضع ثواني، كما تعرفنا على فوائد الوصفات الطبيعية للجلد والتي لا تؤثر عليه بشكل سلبي و تمنحك نتائج مذهلة عند الاستمرار في استخدامه.