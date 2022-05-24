نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني في بيتك امسحي بها 5 دقائق تبييض الوجه ستصبح بشرتك كطفلة كل من نظر إليك ينبهر في المقال التالي
جد أنه كثر البحث على مؤشر البحث جوجل وذلك حول الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد المزعجة إلى جانب البقع الموجودة في الوجه والتخلص من الاسمرار الموجود حول الشفاه وبعد البحث والأطلاع وجدت كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه والتخلص من البقع والاسمرار ومن هذه الوصفات وصفة النشا للبشرة حيث يكون للنشا فاعلية كبيرة في تبييض البشرة والتخلص من البقع والشوائب وهناك أيضا وصفة الطماطم وهي من الخضروات المهمة للبشرة وتحتوي على كثير من الفيتامينات التي تقوم بتغذية البشرة وسوف نوضح كيفية عمل تلك الوصفات من خلال هذا المقال إلى جانب طرق الحفاظ على البشرة.
كنز رباني ضعيه علي بشرتك
يعرف النشا بمدى قدرته على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار وتوحيد لون البشرة لذلك سوف نوضح طريقة عمل تلك البشرة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- نشا.
- ماء ورد.
- زيت سمسم.
- زيت زيتون.
طريقة التحضير:
- نحضر الماء ونذيب به النشا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضع بعد ذلك ملعقة من زيت السمسم وزيت جوز الهند.
- نقوم بتقليب المكونات جيدا ثم نضع الوصفة على البشرة لمدة عشرين دقيقة ثم نقوم بغسلها.
نلاحظ بياض البشرة وتفتيحها والتخلص من الاسمرار.
صفة الطماطم للبشرة
تكون الطماطم من الخضروات التي تحتوي على مضادات اكسدة مفيدة جدا للبشرة إلى جانب المعادن والفيتامينات لذلك سوف نوضح لكم طريقة تحضير وصفة الطماطم من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- حبة طماطم.
- نشا.
- ملح.
طريقة التحضير:
- نحضر حبة الطماطم ونقوم بغسلها جيدا ونقسمها إلى قسمين.
- نحضر نصف الحبة ونغمسها في النشا ونقوم بفرك الوجه بها ونتركها لمدة عشرين دقيقة.
- نقوم بغمسها مرة أخرى في الملح ونقوم بعمل حركات دائرية للوجه ونقوم بشطف الوجه بعد ذلك.
- سوف نلاحظ بأن البشرة أصبحت بيضاء لا يوجد بها أي شوائب وأصبحت صافية ونقية ويجب أن تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا على الوجه والجسم للحصول على النتائج المطلوبة.
- بعد الانتهاء يمكن أن نقوم بدهن الوجه بكريم مرطب أو زيت جوز الهند حتى يساعد على ترطيب البشرة.
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