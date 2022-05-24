نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين واحدة.. طريقة مذهلة لإزالة البثور السوداء وشد المسامات لبشرة ناصعة البياض وصافية كالأطفال في المقال التالي
يعتبر الفازلين من المرطبات المعروفة منذ قديم الزمان والتي تعمل ترطيب الجسم والبشرة حيث يصنف من ضمن أقوى المرطبات فيساعد الفازلين في شد البشرة والتخلص من الخطوط والتجاعيد ويخلصنا من البثور الموجودة في الوجه والتخلص من النمش بشكل نهائي إذا وظبنا على استخدامها كما يساعد الفازلين في التخلص من كلف الحمل والخطوط البيضاء الموجودة في الجسم وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة استخدام الفازلين للجسم والوجه وأهميته وتأثيره كما سنوضح طريقة تحضيره مع المكونات الأخرى المتوافرة في كل منزل.
طريقة تحضير ماسك الفازلين في المنزل
علاوة على أهمية الفازلين كمرطب إلا إنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة متوسطة من الجليسرين.
- ملعقة متوسطة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من حبة البركة.
طريقة تحضير الماسك
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة كبيرة من الفازلين مع إضافة ملعقة متوسطة من الجليسرين مع تقليب المحتويات جيدًا.
- نقوم بوضع ملعقة متوسطة من الزبادي.
- نقوم بوضع ملعقة صغيرة من حبة البركة مع تقليب المحتويات جيدًا مع بعضهم البعض نقوم بوضع تلك المكونات على البشرة والجسم مع تدليك تلك المكونات جيدًا ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة.
- نقوم بغسل الوجه والجسم بالماء الفاتر ويمكن تكرار ماسك الفازلين مرة كل اسبوع وسنحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد.
ماسك أخر للفازلين لترطيب الوجه
المكونات
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من مكون الزبادي.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة صغيرة من الفازلين مع إضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو مع التقليب.
- نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الكركم إلى المكونات السابقة.
- نقوم بوضع ملعقة صغيرة من مكون الزبادي نقلب تلك المكونات مع بعضها البعض ونقوم بوضعها على البشرة والجسم ونتركه لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطفه.
- يمكن تكرار تلك الماسك مرتين كل اسبوع حتى نحصل على نتيجة مدهشة خلال شهر واحد فقط من تفتيح وترطيب وإزالة البثور السوداء والبيضاء.
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