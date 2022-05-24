أسهل وأرخص طريقة لزيادة كولاجين البشرة والشعر والعظام والاظافر خلال أيام ستصبحي ملكة جمال

كون مادة الكولاجين الموجودة في الجسم من المواد الطبيعية المهمة جدا لصحة الأنسان حيث تعمل تلك المادة على المحافظة على صحة الأنسان وتساهم في المحافظة على البشرة من التجعد والمحافظة على الشعر من التساقط والهيشان لذلك هي مهمة جدا وبجانب ذلك تحافظ على قوة العظام وتحسن من صحة الجسم ويمكن أن نحصل على ذلك الكولاجين الطبيعي من لبان الذكر الذي يعرف بفوائده العديدة في علاج الأمراض ورفع مناعة الجسم ويستخدم كمشروب كولاجين طبيعي وسوف نوضح طريقة استخدامه من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة مشروب الكولاجين الطبيعي

نجد أن لبان الذكر له فاعلية كبيرة في مد الجسم بنسبة كولاجين عالية وتتكون تلك الوصفة من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل حيث لا تحتاج إلى تكاليف عالية وهي.

لبان الذكر.

ماء.

عسل.

ليمون.

طريقة التحضير وصفة لبان الذكر

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع السيدات أن يقوموا بعملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر لبان الذكر ونضعه في وعاء على النار مع الماء وعند تمام الغليان يرفع الوعاء من على النار.

يتم وضع مشروب لبان الذكر في كوب ونعصر عليه نصف ليمونه مع ملعقة من عسل النحل.

وسوف نلاحظ نتائج هائلة من تلك الوصفة منها امتلاء الخدود والقضاء على التجاعيد.

وصفة عظام البقر ككولاجين طبيعي

تعرف عظام البقر بفوائدها العظيمة فهي تمد الجسم بعناصر مفيدة مثل المعادن والفيتامينات وتعمل ككولاجين طبيعي للجسم وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

عظام بقر.

ماء.

حبة بصل.

حبة طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير: