نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم القهوة السحري 3 ×1 .. لشد تجاعيد البشرة وتفتيحها والقضاء علي الهالات السوداء في وقت قياسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم القهوة السحري الغني بالعديد من المميزات والمتداول بكفاءته العالية في التخلص من مشاكل البشرة المختلفة، وأهمها مشكلة التجاعيد المبكرة والتي يواجه الكثير من النساء، وذلك بسبب مشكلة ما أو بسبب نقص بعض الفيتامينات بالجسم، يمكنك من خلال القليل من القهوة صنع ماسك طبيعي يقضي علي التجاعيد والهالات السوداء، إلي جانب كونه مفتح قوي للبشرة. أليكم طريقة عمل كريم القهوة السحري.

كريم القهوة السحري لشد التجاعيد

مستخلصات كريم القهوة من أكثر الوصفات الطبيعية فاعلية في شد التجاعيد، وتفتيح لون البشرة بشكل طبيعي، حيث يحتوي القهوة علي الكافين الذي يجدد خلايا البشرة ويعمل علي تحفيز البشرة لإنتاج الكولاجين الطبيعي، الذي يضمن نضارة البشرة وحيويتها، بالإضافة إلي وجود مضادات الأكسدة التي تعمل عي إخفاء الهالات والخطوط الرفيعة.

كريم القهوة لشد تجاعيد الوجه

لتحضير كريم القهوة السحري لشد تجاعيد الوجه والحصول على الحيوية المثالية ما عليك سوي اتباع الخطوات الآتية:

مكونات ماسك القهوة:-

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة الخشنة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة ماء دافئ.

ملعقتان كبيرتان من ماء الأرز.

المرطب المفضل لديك ومناسب لبشرتك.

كيفية التحضير والاستخدام:-

يمكن اتباع الخطوات التالية لتحضير ماسك القهوة السحري:

احضري إناء فارغ ووضع المكونات السابقة، وتقليبها بملعقة خشبية حتي تتجانس مع بعضها البعض. حركي مكونات الكريم جيدًا للحصول على قوام كريمي يمكن دهنه على الجلد. يُغسل الوجه جيدًا ثم يُجفف برفق باستخدام منشفة قطنية، وبعد ذلك يُدهن الكريم على الوجه، ويُترك لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل. بعد ذلك يتم غسل الوجه للتخلص من آثار الكريم ويجب غسل الوجه بالماء الفاتر.

يعتبر كريم القهوة من الوصفات الجديدة التي أثبتت فعاليتها في علاج العديد من مشاكل البشرة حيث يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح لون البشرة والقضاء على مشاكل الشيخوخة المبكرة والقضاء علي ندوب البشرة، وشد الجلد حول العينين وفي الجسم والجبهة.

معجزة ماسك القهوة السحري لتفتيح البشرة

هناك طريقة سهلة لمساعدتك على صنع ماسك القهوة الذي يساعد علي تفتيح البشرة خلال أسبوع واحد، حيث يتم خلط 3 ملاعق كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو والجلسرين وماء الورد وجل الصبار، ويتم خلط المحتويات جيدًا في إنآء نظيف، وعند الانتهاء من مزج الخليط يجب وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، بعد ذلك بعد ذلك اغسلي وجهك جيداً وضعي الكريم لمدة ساعة واغسلي وجهك بالماء الفاتر، ويتم تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع حتي تحصلي علي تفتيح مثالي للبشرة في اسرع وقت.