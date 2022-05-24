لو عندك كوب سكر تعالي اقولك طريقة عمل حلوي الجيلاتين بدون نشا ولا فرن أحلي مليون مرة من المحلات

تعتبر الحلوى الجيلاتيني من الحلويات الشهية اللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار والتي تقوم العديد من ربات المنازل بشرائها من الخارج نظرًا لطعمها الشهي ولكن سوف نتناول طريقة عملها في المنزل بأقل المكونات الممكنة بدون الحاجة إلى شرائها جاهزة من محل الحلويات وبطريقة لذيذة ومضمونة بدون نشا ولا بيض بدون أي مواد حافظة أو صناعية كما تساعد في تطويل الأظافر والشعر وتحسين البشرة وبطريقة صحية لا تضر صحة الجسم ولا ترفع نسبة الكوليسترول في الجسم وسوف نشرح ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال.

طريقة عمل حلوى الجيلاتيني بكوب سكر بدون نشا ولا بيض

كثيرًا ما تبحث ربات المنازل عن طريقة عمل الحلوى الجيلاتيني بدون نشا ولا بيض بدون أي مواد صناعية أو حافظة يمكن أن تضر الجسم

المكونات

كوب من السكر.

ربع كوب من عسل النحل.

ملعقة من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء الدافئ.

لون طعام بدون أي مواد صناعية.

ملعقة من مكون جيلاتيني.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء من البلاستيك ونقوم بوضع كوب من السكر ونضيف ربع كوب من عسل النحل ونخلطهم جيدًا.

نضع ملعقة من عصير الليمون إلى المكونات السابقة ونخلطهم مع بعضهم البعض.

نقوم بوضع ربع كوب من الماء ونقوم بتدفئته ونضيفه إلى المكونات السابقة ونخلطها جيدًا.

ونقوم بوضع لون طعام أصفر أو احمر حسب الرغبة ونخلط المكونات جيدًا.

ونضيف ملعقة من مكون جيلاتيني إلى المكونات السابقة ونخلطها جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة.

نقوم بوضع تلك المكونات في مكعبات من الثلج ونضعها في الفريزر.

ونتركها لمدة ساعة وبذلك تكون الحلوى جاهزة للاستخدام بطريقة صحية بدون أي مواد حافظة أو صناعية.

أهمية تناول مادة الجيلاتين