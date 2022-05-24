“حلى بوقك” أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالمكسرات بمكونات بسيطة من البيت

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يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل البسبوسة، وذلك لما تحمله طريقة عمل البسبوسة من أهمية لدى الكثير منهم، وتعد طريقة تحضير البسبوسة بسيط للغاية، ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات أو التحضيرات، وهي واحدة من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
أسهل طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة بسيط للغاية ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت، وهي تحتاج إلى 15 دقيقة فقط في التحضير، ومن 30 إلى 35 من أجل 10 أشخاص فقط، وفي الاتي مكونات عمل البسبوسة، وخطوات تحضيرها:
مكونات عمل البسبوسة
تتمثل مكونات عمل البسبوسة في النقاط التالية:
- كوبان من دقيق السميد.
- كوبان من لبن الزبادي.
- كوب من السكر.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.
طريقة عمل البسبوسة
تتمثل طريقة عمل البسبوسة في النقاط التالية:
- نقوم بجلب طبق كبير، ونضع فيه كمية من دقيق السميد، وجوز الهند المبشور، ونضيف إليه السكر، والبيكنج باودر، وبعدها نعمل على رش كمية قليلة من الملح بطبق واحد، ونقوم بتقليب تلك المكونات بصورة جيدة.
- نقوم بإضافة الخليط بشكل تدريجي مع ربع كوب من الزيت، وكوبين من اللبن، ونقوم بوضع العجين باليدين جيدًا، وذلك حتى يصبح عجينة لينة.
- نقوم بتقطيع البسبوسة بعد مدها في الصينية بالشكل الذي نرغب فيه، وعلى كل قطعة نعمل على إضافة حبة أو اثنين من الفستق العادي أو اللوز.
- يمكننا الاستغناء عن لبن الزبادي بكوبين من الحليب الدافئ، ونضيف إليه عصير ليمونة واحدة، ونقوم بتركه لمدة ساعتين وبعدها يمكن استعماله مثل لبن الزبادي.
- ندهن الصينية بقليل من الزيت أو أي مادة دهنيّه، ثمّ نضع الخليط فيها ونبسطه بحيث لا تزيد سماكته عن 2 سم ونعمل على موازنة سطحها باليد حتى تصبح متساوية وغير متعرّجة. نضعها لترتاح حوالي خمس عشرة دقيقة قبل خبزها بالفرن.
- بعد مرور خمس عشرة دقيقة نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة؛ وذلك لمدة ثلاثين دقيقة حيث نقوم بتحميرها من الأسفل ونتأكّد كل فترة من ضمان نضجها، ثمّ نقوم بتحمير الوجه من فوق، ونصب عليها مباشرة وهي ساخنة القطر بحيث يكون القطر بارداً أو دافئاً حتى يتخلّلها جيّداً.
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