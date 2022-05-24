“حلى بوقك” أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالمكسرات بمكونات بسيطة من البيت

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل البسبوسة، وذلك لما تحمله طريقة عمل البسبوسة من أهمية لدى الكثير منهم، وتعد طريقة تحضير البسبوسة بسيط للغاية، ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات أو التحضيرات، وهي واحدة من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

أسهل طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة بسيط للغاية ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت، وهي تحتاج إلى 15 دقيقة فقط في التحضير، ومن 30 إلى 35 من أجل 10 أشخاص فقط، وفي الاتي مكونات عمل البسبوسة، وخطوات تحضيرها:

مكونات عمل البسبوسة

تتمثل مكونات عمل البسبوسة في النقاط التالية:

كوبان من دقيق السميد.

كوبان من لبن الزبادي.

كوب من السكر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزين فستق أو لوز مقشّر ومقطّع إلى نصفين.

طريقة عمل البسبوسة

تتمثل طريقة عمل البسبوسة في النقاط التالية: