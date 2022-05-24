نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي مفعول ملعقة بكينج بودر لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون ألم نهائيا مع تقليل نموه وصفة جبارة في المقال التالي
يعتبر الشعر الزائد من الأمور المزعجة لدى الكثير من السيدات والتي تقوم بشراء الكريمات وعمل جلسات التنظيف لإزالة الشعر وخاصة جلسات الليزر التي قد تكون غالية الثمن ولكن هناك العديد من الوصفات التي تساعد في إزالة الشعر ومن أهمها البيكنج بودر حيث يعتبر البيكنج بودر من المواد القلوية التي تتفاعل مع الشعر وتعمل على إزالته وهناك العديد من الوصفات السحرية الأخرى التي تمكنا من ذلك وسوف نشرح طريقة استخدام بيكربونات الصوديوم لإزالة الشعر وأهم الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها في ذلك.
طريقة استخدام البيكنج بودر لإزالة الشعر بملعقة واحدة
يعتبر البيكنج بودر من أهم المواد التي تساعد في إزالة الشعر وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الليمون.
- ملعقة متوسطة من الملح.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة كبيرة من البيكنج بودر مع إضافة ملعقة صغيرة من الليمون مع التقليب الجيد.
نقوم بإضافة ملعقة متوسطة من الملح مع إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- نقوم بتقليب المكونات جيدًا مع بعضها البعض.
نقوم بغسل المكان المراد إزالة الشعر به بواسطة الماء الفاتر ونضع تلك المكونات ونتركه لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.
- نقوم بشطف المكان بواسطة الماء الفاتر.
- يمكن وضع مرطب بعد استعمال تلك الوصفة يمكن تكرار تلك الوصفة مرة كل اسبوع لتفتيح اماكن تواجد الشعر في الجسم والمناطق الداكنة.
وصفة المعجون لإزالة الشعر الزائد
يعتبر المعجون من المكونات الأساسية التي تساعد في إزالة الشعر بكل سهولة وسوف نشرح ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة متوسطة من المعجون.
- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- قطرات من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة متوسطة من الفازلين.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة متوسطة من المعجون ونضيف إليها ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ونضيف إليها قطرات من زيت اللوز الحلو ونضع ملعقة متوسطة من الفازلين ونقلب تلك المحتويات جيدًا نقوم بوضعها في اماكن تواجد الشعر ونتركها لمدة ٢٠ دقيقة نلاحظ أن الشعر ينجلي بسهولة.
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