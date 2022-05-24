ليدين كالأطفال.. اقوي مقشر طبيعي لتبيض اليدين والقدمين وإزالة الجلد الميت وسواد المفاصل في 5 دقائق

هناك الكثير من المقشرات التجميلية التي تساعد في التخلص من الجلد الميت وتفتيح اليدين والركبتين والكوع والتخلص من البقع الداكنة ولكن هناك الكثير من المقشرات الطبيعية التي يمكن عملها في المنزل بأقل المكونات الممكنة ومن أهمها السكر حيث يعتبر السكر من المقشرات القوية التي تساعد في تبييض وتفتيح الجسم لأكثر من درجتين إلى ثلاث درجات والتخلص من المناطق الداكنة والمزعجة لدى كثير من السيدات وسوف نتناول خلال هذا المقال طريقة تحضير مقشر اليدين والقدمين بالتفصيل بأقل المكونات المتوفرة لدى كل ربة منزل.

اقوى مقشر طبيعي لتبييض وتفتيح القدمين باستخدام السكر

يعتبر السكر من المكونات المهمة التي تساعد في إزالة الجلد الميت وسوف نتناول ذلك خلال هذه السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة صغيرة من السكر ونضيف إليه ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونقلب المحتويات جيدًا مع بعضها البعض.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الزبادي مع إضافة ملعقة صغيرة من النشا مع تقليب المحتويات جيدًا حتى تصبح متجانسة.

نقوم بالاستحمام وتجفيف الجسم جيدًا واليدين والقدمين.

نقوم بوضع تلك المكونات التي تم ذكرها على الجسم مع التدليك المستمر لمدة نص

نقوم بوضع تلك المكونات التي تم ذكرها على الجسم مع التدليك المستمر لمدة نص ف ساعة.

نقوم بوضع تلك المقشر القوي على اليدين والقدمين ومنطقة الكوع والركبتين مع التدليك المستمر للتخلص من الغامقان والاسمرار.

نقوم بشطف الجسم بالماء الفاتر يمكن تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع حيث يعمل السكر وبصورة قوية على القضاء على طبقة الجلد الميت ونعومة وترطيب البشرة فينصح به لكثير من السيدات والعرائس.

وصفة الليمون كمقشر للجسم

يعتبر الليمون من المواد الحامضية القوية التي تساعدنا في التخلص من الجلد الميت حيث يدخل الليمون في عمل العديد من المقشرات وسوف نتناوله خلال السطور الآتية

المكونات

ملعقة كبيرة من الليمون.

ماء ورد.

قهوة.

زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير